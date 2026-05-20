Актрисата Деми Мур категорично заяви, че борбата срещу изкуствения интелект е „битка, която ще загубим“, и призова филмовата индустрия да намери начини да използва технологията, без да жертва човешката креативност.

По време на откриващата пресконференция на филмовия фестивал в Кан, Деми Мур коментира една от най-горещите теми в съвременното кино – ролята на изкуствения интелект в Холивуд. „Изкуственият интелект вече е тук. Да се борим срещу него означава да водим битка, която ще загубим. Много по-ценен подход е да намерим начини да работим с него“, каза Мур.

Изкуственият интелект не може да замени човешката душа

63-годишната актриса подчерта, че макар технологията да предлага нови възможности, тя не е способна да възпроизведе същността на истинското изкуство. Според Деми Мур автентичното творчество идва от човешката душа, емоции и житейски опит – качества, които алгоритмите не могат да заменят.

„Истинското изкуство произлиза от душата и духа на човека“, отбелязва тя.

Снимка: Getty Images

Холивуд все още не е достатъчно подготвен

Мур призна, че не е сигурна дали филмовата индустрия прави достатъчно, за да защити творците и техните права в ерата на AI. „Вероятно не правим достатъчно“, откровено казва тя, когато я питат дали има адекватни мерки за защита на артистите.Темата е особено чувствителна след споровете в Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists и Writers Guild of America относно използването на дигитални копия, автоматизирани сценарии и защита на интелектуалната собственост.

Снимка: Getty Images

Кан 2026 поставя AI в центъра на дебата

Тази година Деми Мур е част от журито на фестивала заедно с режисьори и актьори от цял свят. Освен конкурсната програма, едно от най-обсъжданите събития в Кан се оказа именно бъдещето на киното в условията на бързо развиващи се технологии. Изказването на актрисата предизвика както подкрепа, така и критики. Някои виждат в думите ѝ прагматичен подход към неизбежна промяна, а други се опасяват, че подобна позиция може да ускори замяната на човешкия труд.

Снимка: Getty Images

Баланс между технологии и творчество

Посланието на холивудската звезда е, че технологията трябва да бъде инструмент, а не заместител на артистите и тяхното изкуство. Според нея бъдещето на творците зависи от способността на индустрията да използва AI разумно, като същевременно запази човешкия елемент, който прави киното истинско изкуство.

Повече за зашеметяващата визия на Деми Мур по време на фестивала в Кан - вижте тук: