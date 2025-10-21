В последните две години редица български градове обособиха специални пейки за кърмене и повиване – дарени от активни граждани, организации и местен бизнес. От пеперудата в Бургас до новите пейки в Стара Загора, Царево, Разград, Добрич, Казанлък, Пловдив и Русе – ето къде майките вече се чувстват подкрепени и спокойно могат да нахранят новороденото си навън.

Бургас - пейка за кърмене във формата на пеперуда

В началото на месец октомври в Бургас беше монтирана специална пейка за кърмене във формата на пеперуда. Тя е изработена от Таня Анестиева, която е известна като създател на пейки-книги, които красят обществени пространства и паркове из цялата страна. Този път тя твори в помощ на майките кърмачки – за да се чувстват комфортно и спокойно, докато хранят бебетата си.

Снимка: Facebook

Формата и цветовете напомнят на пеперуда, какъвто е и замисълът, за да може пейката да се впише в градската среда и да е красиво допълнение към практичното й приложение.

Царево – пейка за кърмачки с иновативен дизайн

По-рано тази година Царево също се сдоби с красиво и уединено пространство, предвидено за кърмачки. Пейката е дарение от баща й син - Георги и Даниел Бъчварови. Тя отново е дело на Таня Анестиева.

Снимка: Facebook

За разлика от приспособлението в Бургас, тази пейка е с въртяща се седалка, която предоставя допълнителен комфорт по време на кърмене. Тя се намира в близост до детската площадка срещу сградата на Районния съд.

Разград – пейка за кърмене и повиване на бебета

В началото на юли месец тази година и Разград се сдоби с пейка за кърмене, която има и още една функция – може да се повиват бебета. Тя е дарение от танцова школа в града и е закупена със средства от благотворителен концерт на танцовата формация.

Снимка: Facebook

Пейката за кърмене и повиване е на паркова алея недалеч от хотелски комплекс „Лес“ и сцена „Ронда“.

Стара Загора – 4 пейки в помощ на кърмещи майки

Това лято бяха дарени 4 специални пейки за кърмене и повиване на бебета в различни зони от град Стара Загора – до Жабката, в парк “Тракия“, до шадравана в парк "Артилерийски“ и парк “Станционна градина". Дарението съвпадна със Световната седмица на кърменето. Пейките са изцяло финансирани от видния общественик Янко Янков и „Мисис България“ 2022 - Гергана Станчева – майка и собственик на фондация “Подкрепа за кърмене", която стои зад тази национална инициатива.

Добрич – пейка за кърмене в подкрепа на майките и децата

В края на май месец тази година на 2 ключови места в Добрич са поставени пейки за кърмене - в градския парк и в комплекс "Стария Добрич". Те отново са дарение – едната от местна фирма, която ги изработва.

Снимка: Facebook

Освен удобство, пейките изпращат и важно послание – че майките трябва да се чувстват подкрепени и свободни да кърмят, когато и където е необходимо. Пейките са ясно обозначени със символика, която ги прави лесно разпознаваеми.

Казанлък – пейка за кърмене и място за повиване на бебета

През 2023 година Казанлък се сдоби с 2 пейки за удобство на всички кърмещи майки. Те са поставени в парк „Розариум“ на ключови места – до двете детски площадки.

Снимка: Facebook

Дарение са от местния дамски клуб. Приспособленията предлагат уединения за дамите, докато хранят с кърма бебетата си, както и част, на която могат да сменят пелените им или да ги преоблекат.

Пловдив – пейки за кърмене, дарени от „Мисис България“ 2022

Със специални пейки за кърмене се сдобива и вторият по големина град в страната – Пловдив. През юни 2023 година красивата „Мисис България“ Гергана Станчева, като част от благотворителната й кауза в подкр4епа на кърменето. Едната пейка е изработена с лични средства на Станчева, а другата – дарение от стаматолога Цвета Аврамова. Идеята се ражда, когато „Мисис България“ среща първите трудности при кърменето на дъщеря си и липсата на обособени места за това.

Снимка: Facebook

Двете пейки са поставени до „Младежки център“ и в квартал „Кючук Париж“.

Русе – 2 пейки, дарени от майка

През 2023 г. Русе също се сдобива с ценни съоръжения – 2 пейки за кърмене и повиване. Те са монтирани пред Доходното здание в непосредствена близост до чешмичката и в района на Вазата в Парка на младежта.

Снимка: Facebook

Дарение са русенката д-р Доника Дойнова, която самата е майка на две деца към момента на монтирането им – едното на три години, а другото на 11 месеца. Д-р Дойнова разказа, че във фейсбук е попаднала на призива на "Мисис България 2022“ Гергана Станчева, чиято е инициативата за поставяне на такива пейки в градовете у нас.

Подобни пейки има монтирани и в Ямбол, Сливен, Кабиле и Чирпан.

