След повече от година, изпълнена с тревоги, надежда и безкрайна борба, една майка от Кентъки най-накрая е готова да прибере сина си у дома. Историята на малкия Колсън Нокс е доказателство за силата на живота – и за търпението на едно семейство, което не се отказва.

Ражда се едва 680 грама

Колсън се ражда преждевременно през март 2025 г., тежащ едва около 680 грама. Още тогава лекарите предупреждават майка му Савана Джоунс, че престоят му в неонатологичното отделение ще бъде „поне“ три месеца. Реалността обаче се оказва много по-тежка – той остава в болницата над 400 дни.

През цялото това време Савана не спира да бъде до него, споделяйки ежедневието си като "болнична майка" в TikTok и посещавайки го при всяка възможност. Днес, повече от година по-късно, тя вече се готви да го прибере у дома от болницата към Университета на Кентъки, където той постепенно укрепва.

Малък боец

Малкият боец е преминал през много – операции, процедури и дълги дни на лечение. Дихателната му тръба е премахната едва след 145 дни, а сега вече тежи близо 9,5 килограма. И въпреки всичко, майка му казва, че той никога не е губил най-важното – усмивката си.

„Подлагат го на какво ли не – убождания, операции… но от момента, в който започна да се усмихва, той не е спирал“, разказва тя.

За бебето има изненада вкъщи

Докато Колсън се бори в болницата, животът на семейството продължава и с още една голяма промяна – Савана ражда втория си син, Еверен. За разлика от батко си, той се появява на бял свят доносен и напълно здрав.

„След над 400 дни в интензивното отделение с батко му, това е огромно нещо за нас“, споделя тя.

Скоро двамата братя ще бъдат заедно у дома – момент, който дълго време е изглеждал почти недостижим. Въпреки това майката признава, че избягва да говори прекалено много за прибирането на Колсън, за да не „урочаса“ нещата.

Кодовата фраза на семейството

Затова в семейството си имат кодова фраза – вместо да казват, че той ще се прибере, казват, че „отиват в зоопарка“. Дори кампанията за подкрепа, създадена в тяхна помощ, носи името „Пътуването на Колсън до зоопарка (у дома)“.

В последните седмици състоянието на момченцето значително се подобрява – той вече е на домашен респиратор и се нуждае от минимална кислородна подкрепа. Остават само няколко последни стъпки, преди най-накрая да направи своето „пътуване до зоопарка“.

След всичко преживяно, семейството е на крачка от най-голямото си щастие – да бъде заедно под един покрив. Нещо, което доскоро е изглеждало като далечна мечта.