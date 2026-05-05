Жаклин Даскалова е в ролята на акушерката Диана Димова в сериала "Вяра, Надежда, Любов" по bTV. Но Жаклин е и актрисата, която спаси в последния момент представлението "Бурята", на легендарния Боб Уилсън, като научава текста на главната героиня само за 4 дни. Като актриса от трупата на "Калигула", представя България в Япония. Получава "Аскеер" за "Изгряваща звезда". А като певица пък е номинирана за няколко музикални награди.

Епизодът на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ в петък (8.05) връща зрителите в София от 1970 г. – там, където всичко започва… и всичко се разпада! Миналото проговаря: една любов, три съдби и тайна, която не бива да излиза наяве. Епизодът е петък вечер – напълно различен, разкрие ключови моменти от миналото на героите. Пътуване назад във времето – в София през 1970 г., ще разкрие една забранена любов и поредица от избори, които поставят началото на събития с дълги сенки, достигащи до настоящето. В центъра е Кремена – майката на Марго, изправена пред най-тежкия удар, а на ръката ѝ една привидно обикновена гривна със сини мъниста ще се превърне в мълчалив свидетел на съдбовни решения и тяхната цена – нишката, която свързва разпилените парчета на една история.

На 5.05 отбелязваме Международния ден на акушерката. Като човек, въплътил се в тази роля, нямаше как да не си поговорим с нея за важността на професията и благодарността, която имат хората, към ръцете, които за първи път поемат новородено.

Героинята й Диана е амбициозна акушерка, решена на всичко.

За да се подготви за ролята си, Жаклин Даскалова гледа истински раждания и прекарва колкото се може повече време с истински акушерки и консултанти на сериала.

„Има си техника, която трябва да овладееш, за да изглежда всичко реално на камера."

За да предаде автентичната атмосфера от края на 90-те години, сериалът се снима в старо крило на "Майчин дом". На последните етажи всичко е оставено така, както е било едно време. А за Жаклин този интериор е буквално като машина на времето. В някои от шкафовете тя дори открива автентични документи и с интерес чете какво е написано за истински хора, които никога няма да срещне с оглед на времето, но по някакъв начин дори и те участват в сериала.

"Беше интересно да държа истински документи от онези години. В Майчин дом и до днес пишат и на ръка, и на компютър — за да мине всичко два пъти през погледа на акушерките и докторите. Откраднах си това за ролята - Диана винаги да е с документи в ръка."

Жаклин е истински впечатлена и говори с уважение за акушерите. След като опознава по-отблизо професията, е на мнение, че тези хора са денонощно отдадени и живеят с всеки един пациент. Както и че това са най-важните хора в живота на една жена,когато ражда.

