34-годишният испанец Гонсало Калдерон вече е преживял повече, отколкото мнозина за цял живот — 6 различни диагнози рак, години в болници и постоянна борба за оцеляване. Но вместо да се пречупи, той избира друг път. Превръща болката в смисъл и става лекар, за да помага на хората така, както някога са помогнали на него.

Първата диагноза рак идва на 10 години

Гонсало е едва на 10 години, когато животът му се променя завинаги. До този момент детството му е напълно нормално — игри, училище, безгрижие. Докато не се появява нещо странно.

„Спомням си, че започнах да се чувствам все по-изморен“, разказва той пред испанската телевизия "Телесинко".

Първоначално лекарите подозират астма. Но една рентгенова снимка разкрива истината — тумор. Диагнозата е тежка: неходжкинов лимфом в напреднал стадий с метастази.

Детство, прекарано в болници

Следва дълъг и труден период:

химиотерапия

лъчетерапия

трансплантация на костен мозък от брат му

„Не можех да дишам нормално, да ходя или дори да се обличам сам“, спомня си той.

Заради отслабената си имунна система прекарва години в изолация. Докато другите деца ходят на училище, той учи вкъщи.

„Това се отрази на социалния ми живот“, признава Гонсало. И въпреки всичко, успява да се върне към нормалния живот. В гимназията вече е здрав.

Решението, което променя всичко

След години, прекарани в болници, вместо да се отдръпне от медицината, Гонсало прави точно обратното — решава да стане лекар.

„Лекарите, които ме лекуваха, бяха невероятни. Исках да вървя по техния път“, казва той. Признава, че не е било лесно. Дори с личния си опит, медицината си остава трудна професия. Но той успява да завърши и да започне работа.

Когато ракът се връща

След години спокойствие болестта се завръща. Този път диагнозата е рядка — перитонеален мезотелиом. Операцията продължава повече от 11 часа. След нея тежи едва 47 килограма.

„Бях като сянка“, казва той. Въпреки това той не се отказва от медицината. Завършва образованието си и започва специализация.

Преди една от най-тежките си операции преживява нещо, което никога няма да забрави. На паркинга пред болницата го чакат около 60 души — приятели и близки, дошли само за да го прегърнат. Той описва този миг като един от най-щастливите в живота си.

„В този момент си казах, че дори да умра, съм доволен от живота си.“

Шест вида рак, които не го сломяват

През годините Гонсало преминава през шест различни вида рак. Част от тях са свързани с лъчетерапията, която е получил като дете.

Днес той живее осъзнато:

спортува активно

катери се

не пуши и не пие

„Знам, че рискът е голям, затова се грижа за себе си максимално“, казва той.

Мисията му - преди всичко да бъде човек

Сега работи като общопрактикуващ лекар и подходът му към пациентите е различен.

„Знам колко е важно да обясняваш, да говориш и да изпитваш емпатия.“

Понякога споделя и собствената си история — но само когато вярва, че това може да помогне.

Най-ценният урок, който научава, е, че трябва да ценим времето: „Един напълно обикновен ден е велик ден. Трябва да ценим това, което имаме.“