Натали и Оливър Джаксън от Великобритания, родители на 13 деца, които очакват 14-ото си бебе през юни, споделят необичайната си история — започнала с тежка диагноза рак, преминала през неуспешна вазектомия и довела до едно от най-големите семейства в страната.

Всичко започва през 2004 г., когато Оливър е диагностициран с рак на тестисите в трети стадий. След химиотерапия и операция лекарите му казват, че е „с намалена плодовитост“, което кара двойката да обмисля варианти като ин витро оплождане.

Чудото се случва

Но животът поема в различна посока. Натали го изненадва с положителен тест за бременност и така се ражда първото им дете – Елиът, когото те наричат своето „чудо“.

„Мисля, че хората не разбират това: ние се чувстваме благословени, не го възприемаме като тежест или нещо негативно. Чувстваме се просто много щастливи“, казва Натали.

Неуспешна вазектомия и още 4 деца след това

Години по-късно, след раждането на десетото им дете, Оливър решава, че семейството е достатъчно голямо и се подлага на вазектомия.

„Помислих си, че десет са напълно достатъчни, затова се подложих на вазектомия — и въпреки това явно не е проработила добре, защото сега очакваме четвърто дете след нея“, споделя той.

Въпреки че подобни случаи са редки, възстановяване на каналите след процедурата е възможно. Оливър допълва: „Интересно е, когато говориш с лекари — случва се не чак толкова рядко, но обикновено на етап от живота, когато плодовитостта вече намалява, така че вероятно остава незабелязано при много хора, но очевидно не и в нашия случай.“

Той вече е планирал нова вазектомия, макар да признава, че няма гаранция за успех.

На фона на тази необичайна история стои и реалността на ежедневието с толкова голямо семейство.

Как се справят с разходите за храна и как живеят

Днес двойката отглежда 13 деца на възраст между 3 и 19 години и очаква още едно. Разходите им са значителни, като само за храна отделят около 1250 евро месечно.

Всяка седмица семейството консумира 12 хляба, близо 32 литра мляко, осем кутии зърнена закуска и 60 яйца.

Домашната работа също е в големи мащаби — Натали пуска по три перални на ден, без да включва кърпи и спално бельо.

Живеят в къща с пет спални, където почти всички деца споделят стаи, а най-малките са по четири в една стая. Допълнителен разход е и транспортът, тъй като семейството използва голям микробус.

Въпреки това двамата подчертават, че се справят благодарение на стриктно планиране на бюджета.

„Нямаме избор, не можем да ги върнем обратно“, шегува се Натали.

Оливър допълва: „Това е наш избор. Взели сме го, защото имаме възможностите да отгледаме тези деца и се стараем да им дадем най-доброто начало в живота.“

По-големите деца също активно помагат в грижите за по-малките, което улеснява ежедневието на семейството.

Въпреки трудностите и високите разходи, за Натали и Оливър най-важното остава чувството за щастие и благодарност за голямото им семейство.

