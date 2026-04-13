Популярната българска певица Вики от "Мастило" отпразнува Великден със семейството си и сподели емоционално послание със своите фенове на празника. Тя отново ни напомни колко е важно да обръщаме внимание на близките си и да ценим семейния уют.

Обичаната певица сподели серия от вълнуващи кадри на себе си, семейството и приятели. Всички заедно, празнуващи Великден, сплотени и щастливи. Изпълнителката ни показа целия процес по приготовления за празника - от боядисването на красивите яйца до финалния завършек на трапезата. Една истинска семейна идилия, достойна да попадне в мечтите на много.

Децата боядисват яйца, а възрастните си споделят - с усмивка на уста

На празничните снимки се вижда как дечицата боядисват яйцата, а приятели и роднини им се радват около Великденската трапеза.

Едно от най-хубавите неща, които направихме този Великден е да си останем вкъщи! Посрещнахме мили приятели и бяхме заедно. Христос Воскресе!

Това написа Вики Терзийска към емоционалните кадри и разтопи сърцата на своите верни фенове и последователи. Тя и семейството й изглеждат безкрайно щастливи заедно. Прегърнати, усмихнати и видимо развълнувани от празничната атмосфера. По време на един от най-светлите празниците, наистина е важно да си припомним колко ценно е времето, прекарано с най-близките в топлия уют на дома. Възможността да сме с онези, които обичаме, да споделим храната си, погледа и усмивката - това е най-голямото богатство на света.