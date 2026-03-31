Когато говорим за вдъхновение в кулинарията, историята на шеф Стефан Енчев е пример, че успехът рядко идва лесно, но когато не се отказваш, мечтите се сбъдват. Днес той е познат на зрителите от „Моята кухня е номер едно“, където участва със своя приятел и колега Иван. Стефан е работил в ресторант на Гордън Рамзи и е готвил за Лейди Гага, Джейсън Стейтъм, Адел. Печелил е световен шампионат по пица, главен готвач става едва на 25 години.

Кой е Стефан Енчев и как една мечта се превръща в реалност?

Началото на професионалния си път, Стефан поставя в Техникума по обществено хранене в Сливен. По-късно той продължава обучението си в Колежа по туризъм в Бургас, където специализира в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Още в ранните си години трупа ценен практически опит в утвърдени заведения както в България, така и в Турция. Благодарение на своята отдаденост, воля и силен дух, Енчев постига забележителен успех - едва на 25 години вече заема позицията на главен готвач. Призвание, което определено го мотивира да продължи напред и да се бори за мечтите си.

"Едновременно учех и работех. Трупах стаж и опит в различни ресторанти и големи хотели, но нямах развитие и дори реших да се откажа от професията. Тогава спонтанно везех решение. Без почти никакви пари и без да говоря английски език, се качих на самолета за Лондон“, разказва той в едно от интервютата си.

Лондон - мястото, където всичко се променя

Следващата важна стъпка в кариерата му го отвежда в Лондон - един от световните центрове на кулинарията. Там Стефан Енчев умело съчетава работа в престижни ресторанти с обучение в кулинарна академия. В продължение на повече от осем години той изгражда и надгражда уменията си, като част от професионалния му път преминава и през емблематичен ресторант на Гордън Рамзи, където не просто готви, а пише своята кулинарна история. Именно в тази динамична и строга среда, той развива не само техниката си, но и лидерските си качества, усвоява нови подходи и оформя своята индивидуалонст. Така почерка му в готвенето и отношението му към храната стават разпознаваеми по цял свят. Готвил е специално за звезди като Лейди Гага, Джейсън Стейтъм и Адел.

Завръщане в България - нова страница, нов успех

Завръщането му в България бележи нов етап – както в професионален, така и в личен план. Той получава възможността да създаде и развие първия гурме ресторант в Бургас, но амбициите му не спират дотук. Стефан решава да се впусне в различно предизвикателство, насочвайки се към нестандартна за него категория – гурме пица. В партньорство с майстора пицар Джейхан Джаферов двамата формират силен тандем, който бързо привлича международното внимание.

Още при дебюта си през 2024 г. печелят златен медал на международно състезание по гурме пица. Успехът им не е случаен, през 2025 г. те отново застават на върха с второ златно отличие. Кулминацията идва в Парма, където завоюват световната титла – постижение, което поставя България сред водещите имена в тази кулинарна категория. С общо три златни медала, тяхната работа се нарежда сред най-иновативните и високо оценени примери в света на гурме пицата.