Пламен Ангелов и Цветан Йовчев от Правец са едни от най-обсъжданите участници в кулинарното предаване „Моята кухня е номер едно“. За разлика от много от другите двойки, които демонстрират уменията си в кухнята, те заявиха своя опит като собственици и готвачи на ресторант. Именно затова очакванията към тях бяха изключително големи.

Пламен и Цветан са приятели от малки – израстват заедно и двамата са от Правец. Като естествено продължение на приятелството и любовта към готвенето, те създават ресторант, след което още един, и се превръщат в бизнес партньори. В момента разработват и други съвместни проекти.

„Тук сме, за да се забавляваме и да сготвим нещо все пак“, заявиха двамата още в началото на предаването, демонстрирайки самочувствие.

„Определено сме известни на аудиторията, добре познати сме в социалните мрежи и интернет платформи“, категорични са те, а Цветан допълва: „Спират ме в метрото за автографи“.



„Мен не ме спират никъде, защото ги е страх от мен“, шегува се Пламен.

Преди да започнат да готвят, те направиха силна заявка за представянето си, като Пламен подчерта, че е най-добър в яденето, а Цветан изтъкна качества, които са ценни в „Моята кухня е номер едно“.

„Смея да твърдя, че имам добри организационни качества и мога да готвя под стрес.“

Какво се случи по време на готвенето им в „Моята кухня е номер едно“

Увереността от представянето се пренесе и в кухнята. Готвенето им обаче не мина без гаф. Обръщайки се, за да остави част от десерта, Пламен блъсна с лакът соса за основното ястие. Това се случи само минути преди сервирането на останалите участници и шефовете в предаването.

Двамата запазиха самообладание, но инцидентът неминуемо се отрази на цялостното им представяне.

В крайна сметка приятелите от детството Пламен и Цветан получиха 48 от общо 100 точки за първото си готвене в „Моята кухня е номер едно“.

Кои са Пламен и Цветан

В TikTok са известни като Чичо Пако и Цецинката. Двамата посещават пицарии и различни заведения в София, като правят ревюта и оценяват вкусовите качества на храната. Едни от най-гледаните им видеа са тези, в които дегустират ястия и споделят впечатленията си от ресторанти на известни български шеф-готвачи.

В момента Пламен и Цветан развиват собствен ресторант в София вече две години. В него предлагат разнообразни ястия – традиционна италианска пица, ризото с пиле, морски дарове, паста, салати, модерни десерти, както и коктейли.

Девизът им е: „Елате в нашия ресторант, ние подаряваме емоции“.

Колко известни са всъщност двамата

Профилът на Пламен в TikTok има над 26 хиляди последователи и близо 500 хиляди харесвания, а този на Цветан – малко над 5 хиляди последователи и около 23 хиляди лайка.

Във Facebook страницата на „Моята кухня е номер едно“ потребители коментират дали двамата наистина са известни.

„Не, не са ми познати!“ и „За първи път ги видях тази вечер“ са коментарите в едната крайност, докато други добавят: „Чичо Пако и Цецинката номер 1“, показвайки, че разпознават имената, с които двамата бизнес партньори от Правец се представят в социалните мрежи.

