Деси и Мариана Цоневи се включват изненадващо в „Моята кухня е номер едно“ като част от тайната група претенденти за голямата награда, сформирана от новите шеф-готвачи – шеф Павел Павлов и шеф Любен Койчев. Майка и дъщеря приемат предизвикателството да създадат свой pop-up ресторант и да приготвят вкусно меню за своите гости.

Деси споделя, че започва да готви, когато заминава да учи в университет в Италия. „С моя съпруг пътуваме много, често с цел кулинарен туризъм“, разказва тя, а нейната майка Мариана се включва в предаването, за да й помага. Двете дами пристигат подготвени в кухнята – със собствен комплект ножове, без които не тръгват никъде.

След като им се пада да готвят първи в тайната група, Мариана и Деси организират и поднасят тристепенно меню за 10 души. Те правят силна заявка с концепция за фюжън кухня – съчетание на различни кулинарни традиции и техники. В ястията си влагат много емоция, като част от вдъхновението идва от покойната баба на Деси – Анахид Тачева, както и от баща ѝ Димитър Цонев.

Менюто им включва костни лодки с билков гратен и лимонова кора, трилогия от мини кюфтенца със спанак и месо и цитрусова панакота с бурбонска ванилия за десерт.

Въпреки амбицията и старанието им, гостите и шеф-готвачите остават разочаровани от представянето, а двете събират 51 точки.

Коя е Деси Цонева

Деси Цонева е част от известната телевизионна фамилия Цоневи – внучка на телевизионната говорителка Анахид Тачева и актьора Коста Цонев, и дъщеря на Димитър Цонев. Тя е журналист и телевизионен водещ, а днес се определя като „майка, съпруга, домакиня и пътешественик“.

42-годишната Деси е майка на две деца – 6-годишната Бианка-Димана и 16-годишния Янчо Таков. Съпругът ѝ Явор Стефанов е с 19 години по-възрастен от нея. Двамата сключват брак през 2019 г., като това е втори брак за Деси.

За баща си тя споделя: „За мен той беше не само най-добрият баща, но и един от най-добрите журналисти в България. За съжаление си отиде прекалено рано… Бяхме много близки. Той ме научи на всичко в живота и беше най-близкият ми човек. Много ще ми липсва. Освен това беше като баща и за моя син – самият той казваше, че това е третото му дете.“

Коя е Мариана Цонева

Мариана Цонева е завършила икономика и през целия си живот се занимава с търговия. Съдбата я среща с Димитър Цонев, без първоначално да знае, че той е син на легендарния актьор Коста Цонев. Тя е на 19 години, а той на 20, когато се запознават. Три години са заедно, преди да сключат брак.

„Правили сме всичко заедно в живота“, разказва Мариана след смъртта на съпруга си през 2016 г. „Колекционирахме преживявания и спомени, а не вещи – от вечери с приятели, от пътешествия, от случки с децата. Той ни готвеше, той ни обичаше. Винаги се смееше и усмихваше“, спомня си тя.

От любовта им се раждат две деца – Деси Цонева и Димитър Цонев-младши.

