Петя Дикова е едно от най-колоритните и обичани лица на bTV. Зрителите я познават като журналист с нюх към любопитни истории от обществения и културен живот и като артистична натура, която умее да превърне всяка среща в забавно изживяване.

В последните месеци Петя се завърна към едно добре познато, старо поприще – лайфстайл предаването COOLt. Някога тя си тръгна оттам, за да се отдаде на най-важната роля в живота си – тази на майка. Днес Петя отново е в студиото на забавното предаване, блестейки с присъствие и разцъфтяла женственост. Както блести и на корицата на последния, октомврийски брой на списание Diva.

Тя е там, за да сподели кои са приоритетите в живота ѝ, защо буквално "ври и кипи" в нещата, които прави, както и кои са грешките, които са я научили „да не пада в собствените си капани“.

Снимка: instagram/petya.dikova.pp

А може би и за да отпразнува любовта. Именно през октомври Петя и любимият ѝ - поетът Илиян Любомиров, отбелязват 8-та годишнина от връзката си.

Самата Петя неведнъж е коментирала повода, споделяйки, че точната дата варира „според представите на двамата“. Защото тя я смята от първата целувка, а той – от първата… закуска.

А точно преди една година леко закачливият коментар на Петя гласеше: „Поезията си е поезия, чуждото одобрение също не е маловажно, но всяка връзка има нужда от ежедневна грижа. И докато Илиян е повелител на думите, аз съм повелител на клишираните сентенции, като любимата ми е, че „Щастието обича тишината“.

И по всичко изглежда, че връзката между двамата е достатъчно добре обгрижвана – дотолкова, че резултат от нея са двамата наследници: шестгодишният Александър и по-малкият с две години Илиян.

Да си припомним интересни моменти от предаването COOLt - с водеща Петя Дикова във видеото.



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK