Пао де ло (pão de Ló) е португалскa пандишпановa торта, приготвена от яйца, захар и пшенично брашно. За направата ѝ не се използват мая или бакпулвер - вместо това обемът се постига чрез вкарване на въздух в сместа по време на разбиването.

Вкусният и пухкав сладкиш е един от традиционните в Португалия.

Смята се, че Пао де ло е създаден през втората половина на XVIII век от генуезкият готвач Джобата Карбона. Той е изпратен в Испания, където в чест на испанския крал сътворява изключително лекия сладкиш. Иновацията на рецептата се състои именно в начина, по който се приготвя тестото от само три съставки.

Джобата Карбона дава и името на тортата, което описва описва лекотата и ефирната текстура - pão означава хляб, а ló – марля, лека тъкан, пише пише Tasty Portugal.

Пао де ло се превръща в неизменна част от трапезата на големи християнски празници и семейни тържества в Португалия. Съществуват редица разновидности на сладкото изкушение – като най-старата и оригинална е пандишпанът Маргариде (Pão de Ló Margaride), наречен на едноименния регион.

Това е и най-разпространената, проста и класическа рецепта. Пропорциите се основават на яйцата - теглото на яйцата е равно на теглото на захарта, а брашното е половината от теглото на яйцата, плюс щипка сол. Толкова просто!

Как да направим класическа Пао де ло

Съставки:

8 яйца – претеглени с черупките

– претеглени с черупките Кристална захар – със същото тегло като яйцата

– със същото тегло като яйцата Брашно – половината от теглото на яйцата

– половината от теглото на яйцата 1 чаена лъжичка сол

Приготвяне:

Първо загрейте фурната до 180°C.

Започнете, като счупите яйцата и добавите захарта в голяма купа. С помощта на миксер разбивайте яйцата и захарта на висока скорост за около 12 минути, докато сместа стане светла, пухкава и увеличи обема си три пъти.

Междувременно намажете с масло или олио кръгла форма за торта с диаметър 23 см. След това поръсете леко вътрешността на формата с брашно, за да се отдели по-лесно сладкишът.

Пресейте брашното на два или три пъти в яйчената смес, като след всяко добавяне разбърквате със шпатула или телена бъркалка – много внимателно, за да не „спадне“ сместа.

Снимка: instagram/dicasdelarefamilia

Изсипете тестото в подготвената форма и го заравнете с шпатула.

Печете в предварително загрятата фурна 25–30 минути, или докато повърхността стане златистокафява (и клечката за зъби, забодена в центъра, да излезе „чиста“).

След изпичане извадете тортата от фурната и я оставете да се охлади във формата за около 10 минути. След това внимателно минете с нож по краищата и го обърнете върху решетка, за да изстине напълно.

След като изстине, прехвърлете Пао де ло в поднос за сервиране и се насладете на този вкусен португалски пандишпан.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER