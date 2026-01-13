Повечето хора свързват грейпфрута със стипчив вкус, горчивина и диети, които понякога ни се иска да забравим. Истината е обаче, че този плод крие неподозиран потенциал. Когато се приготви по правилния начин, неговият леко тръпчив характер се балансира съвършено със захар и масло, превръщайки се в истински деликатес – сочен, ароматен и изненадващо сладък.

Свикнали сме с лимонови тартове и портокалови кексове, но сладкишите с грейпфрут са като скрита перла в сладкарството, която придава на десерта по-дълбок и екзотичен вкус. Sally Baking предлага класическа рецепта за обърнат сладкиш, в която карамелизираните плодове застават на почетното място, а тестото остава пухкаво и нежно.

Необходими продукти

За плодовия слой

2 цели грейпфрута (добре обелени, почистени от ципите и без семки)

4 с. л. масло

¾ чаша кафява захар (за богат карамелен цвят)

За пухкавото тесто

1¾ чаши брашно

1 ч. л. бакпулвер

¼ ч. л. сол

2 големи яйца

¾ чаша масло (на стайна температура)

1 чаша бяла захар

½ чаша прясно мляко

2 ч. л. ванилия

Щипка бахар или сушен босилек

Начин на приготвяне

Подготовка: Загрейте фурната на 180 °C. Намажете добре кръгла тава за печене.

Загрейте фурната на 180 °C. Намажете добре кръгла тава за печене. Карамелът: В малка тенджера на умерена температура разтопете маслото заедно с кафявата захар. Бъркайте, докато сместа стане хомогенна. Изсипете я веднага на дъното на тавата и я разпределете равномерно.

Подреждане: Върху топлия карамел подредете парченцата грейпфрут. Можете да ги наредите в красива спирала или мозайка – те ще бъдат „лицето" на вашия сладкиш.

Сухите съставки: В средна купа пресейте брашното заедно с бакпулвера и солта.

Млечната смес: В друга купа разбийте мекото масло със захарта с помощта на миксер, докато се получи светъл и пухкав крем. Добавете яйцата едно по едно, а след това и ванилията.

Финално смесване: Започнете да добавяте сухата смес и млякото към масления крем, като ги редувате. Бъркайте до получаването на гладко тесто.

Печене: Изсипете тестото внимателно върху грейпфрута, като загладите повърхността отгоре. Печете около 35–40 минути.

Сервиране: Оставете сладкиша да се охлади за 10-15 минути във формата. След това внимателно минете с нож по краищата, поставете голяма чиния отгоре и обърнете с едно бързо движение.

Резултатът? Златист карамел, сочни цитрусови плодове и аромат, който ще изпълни дома ви. Поднесете с топка ванилов сладолед за още по-голямо удоволствие!

