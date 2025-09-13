Не е нужно да има специален повод, за да похапнем торта. Защото вкусният десерт дава сладост не само на устата, но и на душата. А когато говорим за торта, емблематично българска, макар и с европейски корени, несъмнено се сещаме за тортата „Гараш“.

Сладкото изкушение всъщност е класически десерт от австро-унгарската сладкарска традиция. Той обаче става особено популярен в България в края на XIX век, в годините непосредствено след Освобождението.

История

Създаден е от сладкаря Коста Гараш, който пристига в Русе от Австро-Унгария. Той започва да работи в луксозния хотел „Савой“ в Русе – градът, който по това време е важен дунавски търговски център. И имено тук създава емблематичната торта, която носи неговото име, въз основа на рецептата за виенската торта „Сахер“.

Десертът бързо набира популярност в България, особено в София. Това е и причината по-късно Гараш да се установи в столицата, където работи в хотел „България“.

Постепенно тортата се превръща от шоколадов десерт в истински културен символ на българската сладкарска традиция. Много хора я свързват и до днес с празнични моменти – рождени дни, семейни тържества и официални събития.

Специфика

Това, което отличава тортата е, че се прави без брашно. Основата ѝ е от от смлени орехи, белтъци и захар. Характерна е с богатия шоколадов вкус - кремът е приготвен от масло и висококачествен черен шоколад. Обикновено се прави на няколко тънки блата, слепени с шоколадовия крем, а отгоре се залива с глазура. Резултат е - плътна, наситено шоколадова торта с фина текстура, не толкова пухкава, колкото класическите пандишпанови сладкиши.

Експерименти

Но дори и един толкова емблематичен класически продукт като торта „Гараш“ търпи своето развитие. С годините често класическата рецепта се надгражда чрез смели експерименти. И ако посетим ежегодния празник на тортата в Русе, организиран от общината, ще се убедим в това.

На днешния 13 септември градът отбеляза четвъртото издание на вкусния фестивал, припомня БТА.

Традиционно, в центъра на събитията е конкурсът за приготвяне на шоколадовия десерт - по класическа и по нетрадиционна рецепта. Този път се включиха близо 100 любители сладкари, а жури от професионалисти избра най-добрите от тях.

Заместник-кметът на Русе Златомира Стефанова припомни, че повод за празника са изследванията, според които торта „Гараш“ е създадена именно в крайдунавския град. И допълва, че освен символите, които градът има като архитектура, другото, което го отличава и приляга перфектно на аристократичния дух на русенци, е вкусната и изтънчена торта.

Още за вкусното сладко изкушение - гледайте видеото:



