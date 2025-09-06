На 6 септември, националният празник, в който отбелязваме 140 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България, пред камерите на bTV застава един от любимите музикални дуети на българската публика - братя Аргирови.

Срещата е в Пловдив - не само мястото, в което са се развили част от историческите събития, но и родният град на музикантите.

„Това е една от най-светлите дати в новата ни българска история“, категорични са двамата музиканти. И бързат да добавят, че самите те произхождат от славни български родове по майчина линия – от страна на баба си са от рода на Тодор Каблешков, а от страна на дядо, от този на Марин Дринов.

„Все известни личности, дали много за България“, допълват единодушно.

Снимка: bTV

Двамата изпълнители разказват какво за тях е Пловдив – градът, в което са израснали и който им напомня младостта. Именно затова и го избрат за място, в което заснемат видеоклипа към песента си „Любов“, в който участват певицата Тони Димитрова и футболистът Христо Стоичков.

А най-голямата изненада, за която споделят братята е, предстоящата песен, в която отново ще вземат участие любими български изпълнители.

Братя Аргирови разказват още много за най-значимото, което се случва около тях – включително за концерта в Античния театър, за партито по случай рождения ден на Васил Найденов, както и за предстоящото голямо музикално събитие в НДК. За всичко това, гледайте във видеото.

