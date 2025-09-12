Първият учебен ден е важен повод за цялото семейство - независимо дали детето започва училище за първи път или просто се връща в класната стая след ваканция. След тържествената част и всички емоции сутринта, много родители търсят подходящ начин да отпразнуват със своите деца.

Но къде да заведете децата след тържеството? Събрахме най-интересните предложения за посещения с децата след първия учебен ден в пет от най-големите градове в България.

София - богат избор от забавления за деца

Един от най-популярните варианти е посещение на Muzeiko – интерактивен детски научен център, който съчетава забавление и образование.

Децата могат да участват в експерименти, да играят и да научат нови неща в среда, съобразена с тяхната възраст.

Ако търсите нещо по-активно, въженият парк Kokolandia в Борисовата градина е отличен избор за деца над 5 години. Там те могат да се катерят, да преодоляват препятствия и да изразходят енергията си на открито.

Снимка: facebook.com

В сърцето на София Тех Парк се намира този модерен научен център за деца над 6 години - TechnoMagicLand.

Пространството предлага интерактивни експерименти, научни игри и демонстрации, които забавляват, докато учат.

Снимка: facebook.com

Пловдив

Пловдив също предлага интересни възможности за празничен следобед. Цар-Симеоновата градина и фонтанът с пеещите светлини са традиционно любимо място на деца и родители.

В близост се намират множество заведения с подходяща атмосфера за семейно хапване.

Друг чудесен избор е Музеят на природата, който се намира в центъра на града и разполага с аквариум, терариум и интерактивни експозиции.

Снимка: facebook.com

За по-активни деца, в района на Младежкия хълм има пространства за катерене, а през есента мястото е особено приятно за разходки.

Ако времето е лошо, можете да посетите някой от закритите детски центрове като Galactic Fun или Capella Play, които предлагат игри, забавления и възможност за почивка на родителите.

Варна

В морската столица най-предпочитано място за отдих и игри е Морската градина.

След първия учебен ден можете да направите кратка разходка до Делфинариума, където децата ще се забавляват с шоу програмата и ще научат повече за морските бозайници.

Интересно преживяване предлага и Аквариум Варна, особено за по-малки ученици.

Ако искате да комбинирате празнуването с нещо сладко, много семейства избират да посетят сладкарница около централната алея или някое от заведенията с панорамна гледка към морето.

За активни деца подходящи са батутните паркове като Varna Jump, или въжените градини в района на Аспаруховия парк.

Снимка: facebook.com

Бургас

Бургас предлага отлични условия за разходка и забавление на деца от всички възрасти. Морската градина е идеално място за следучебен релакс, а площадките около Пантеона и лятното кино са предпочитани от децата.

Интересен избор е Природонаучният музей, който не е голям, но предлага любопитни експозиции и е в центъра на града.

Друга възможност е „ПланетУм“ – Център за съвременни образователни инициативи, където често се организират събития и научни демонстрации за ученици.

Снимка: facebook.com

Ако търсите къде да хапнете, в района на центъра има няколко ресторанта с детски менюта и кътове, подходящи за семеен обяд или десерт.

Русе

Русе е град с много зелени пространства и възможности за спокойни разходки. Един от най-добрите варианти е Паркът на младежта, който е просторен, поддържан и предлага зони за игра, каране на колела или скейтборд.

За по-образователно изживяване може да посетите Природонаучния музей, който предлага разнообразие от експонати, достъпни за деца от различни възрасти.

Снимка: facebook.com

