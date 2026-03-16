Хавиер Бардем се качи на сцената на "Оскарите" 2026 с думите „Не на войната и свободна Палестина“. С това актьорът спечели бурни аплодисменти от публиката на церемонията. Надписът върху брошката гласи „No A La Guerra“.

Моментът дойде след националната реакция наскоро заради американските военни действия в Иран, както и намесата на Съединените щати в конфликтите между Израел и Палестина.

Различни известни личности се изказаха открито и осъдиха ICE по време на сезона на наградите, носейки значки „ICE Out“, които получиха забележителна популярност. Звезди като Били Айлиш, Марк Ръфало, Джъстин Бийбър, Лейди Гага и Самюъл Л. Джаксън носеха значката, когато се появяваха на различни церемонии по награждаване, включително наградите „Грами“, „Златен глобус“ и др.

Кампанията „Be Good-ICE Out“ има за цел да „почете човек, пострадал или убит от ICE“. Движението е подкрепено от коалиция от лидери и организации, включително ACLU, Maremoto, Националния алианс на домашните работници и Working Families Power.

Звезди и режисьори преди това се присъединиха към протестите срещу ICE в Парк Сити, Юта, по време на филмовия фестивал Сънданс през януари, пише Variety. Натали Портман, Оливия Уайлд, Уил Полтър, Зоуи Дойч и Моли Рингвалд бяха сред онези, които говориха с изданието, за да критикуват имиграционната политика на администрацията на Тръмп.

Хавиер Бардем направи своето силно изказване, докато връчваше „Оскар“ за най-добър международен филм.

Запитан за значението на значката, Бардем отговаря:

„Носех тази значка по време на войната в Ирак, а ето че 23 години по-късно сме свидетели на още една незаконна война, водена от САЩ и Израел – с лъжата, че целта е да се свали [иранският] режим, но всъщност те само радикализират режима“.

Под тази значка той носеше и друга - в подкрепа на Палестина.

