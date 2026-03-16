„Господин Никой срещу Путин“ (Mr Nobody Against Putin) е не просто филм, който е заснет тайно в Русия в началото на войната в Украйна – но сега стана носител на „Оскар“ за най-добър документален филм!

Един от носителите на наградата тази вечер, сърежисьорът Павел Таланкин, който е главно действащо лице в документалния филм, доскоро е бил учител в начално училище в малкия руски град Карабаш.

Таланкин се разтревожил от видяното в класната стая след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Учителите били задължени да организират „патриотични“ уроци и след това да заснемат доказателства, че стриктно изпълняват учебната програма.

Шон Пен спечели „Оскар“ за най-добър поддържащ актьор. Нямаше го!

Вместо това Таланкин изпратил копия от този кадри на сърежисьор Дейвид Боренщайн, за да се стигне до създаването на лентата, станала победител в категорията за най-добър документален филм тази вечер – реалистичен портрет на младежката военна индоктринация в съвременна Русия.

„Спрете всички тези войни сега“ – това заяви самият режисьор Павел Таланкин.

Филмът „Господин Никой срещу Путин“ разглежда въпроси, свързани с авторитаризма в Русия. Неговите създатели отправиха предупреждение към зрителите на Оскарите.

Защо Шон Пен не присъства на церемонията по връчването на „Оскарите“? (ВИДЕО)

„Господин Никой срещу Путин“ е за това как губиш страната си. И това, което видяхме, докато работехме с тези кадри, е, че я губиш чрез безброй малки, малки актове на съучастие: когато действаме като съучастници, когато правителство убива хора по улиците на големите ни градове, когато не казваме нищо, когато олигарсите превземат медиите и контролират как можем да произвеждаме и консумираме медийно съдържание“, казва режисьорът Дейвид Боренщайн.

„Морален избор, но за щастие, никой е по-силен, отколкото си мислите", категоричен е той.

Павел Таланкин, неговият сърежисьор и герой на документалния филм, последва тези изявления с апел за мир. Той обрисува образа на дете, което гледа падащи звезди през нощта - но вместо това вижда дронове.

„Има страни, където вместо падащи звезди имат падащи бомби и падащи дронове. В името на нашето бъдеще, в името на всички наши деца, спрете всички тези войни сега“, каза той.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER