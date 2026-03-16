„Господин Никой срещу Путин“ (Mr Nobody Against Putin) е не просто филм, който е заснет тайно в Русия в началото на войната в Украйна – но сега стана носител на „Оскар“ за най-добър документален филм!

Един от носителите на наградата тази вечер, сърежисьорът Павел Таланкин, който е главно действащо лице в документалния филм, доскоро е бил учител в начално училище в малкия руски град Карабаш.

Таланкин се разтревожил от видяното в класната стая след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Учителите били задължени да организират „патриотични“ уроци и след това да заснемат доказателства, че стриктно изпълняват учебната програма.

Вместо това Таланкин изпратил копия от този кадри на сърежисьор Дейвид Боренщайн, за да се стигне до създаването на лентата, станала победител в категорията за най-добър документален филм тази вечер – реалистичен портрет на младежката военна индоктринация в съвременна Русия.

„Спрете всички тези войни сега“ – това заяви самият режисьор Павел Таланкин.

Филмът „Господин Никой срещу Путин“ разглежда въпроси, свързани с авторитаризма в Русия. Неговите създатели отправиха предупреждение към зрителите на Оскарите.

„Господин Никой срещу Путин“ е за това как губиш страната си. И това, което видяхме, докато работехме с тези кадри, е, че я губиш чрез безброй малки, малки актове на съучастие: когато действаме като съучастници, когато правителство убива хора по улиците на големите ни градове, когато не казваме нищо, когато олигарсите превземат медиите и контролират как можем да произвеждаме и консумираме медийно съдържание“, казва режисьорът Дейвид Боренщайн.

„Морален избор, но за щастие, никой е по-силен, отколкото си мислите", категоричен е той.

Павел Таланкин, неговият сърежисьор и герой на документалния филм, последва тези изявления с апел за мир. Той обрисува образа на дете, което гледа падащи звезди през нощта - но вместо това вижда дронове.

„Има страни, където вместо падащи звезди имат падащи бомби и падащи дронове. В името на нашето бъдеще, в името на всички наши деца, спрете всички тези войни сега“, каза той.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER