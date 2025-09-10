Любителите на сладкото имат шанс да се превърнат в част от едно от най-вкусните събития в Италия – Световната купа по тирамису. Кулинарната надпревара и организаторите отварят покана за 100 ентусиасти, които да станат съдии и да опитат най-добрите версии на емблематичния десерт.

С наближаването на голямо италианско състезание, организаторите на събитието търсят съдии, които ще бъдат избрани след завършване на специално разработен тест.

Световната купа по тирамису през 2025 г. ще се проведе в Тревизо на 10 и 11 октомври, като 240 кандидати ще представят най-добрите си десерти с надеждата да спечелят първо място. Професионалисти в гастрономията нямат право да се състезават.

За да бъдат разглеждани като съдии, заинтересованите трябва да положат онлайн тест през официалния уебсайт на Световната купа по тирамису.

Тестът, който съдържа 15 въпроса относно правилата на състезанието, ще бъде достъпен за полагане на 13 септември, като започва в 10:00 ч. и ще приключи в полунощ.

Съдиите ще бъдат избрани въз основа на общия им резултат по въпросите, както и на хронологичния ред на завършване на теста.

Има ли уловка?

Трябва да се отбележи, че позицията е отворена само за пълнолетни и че е неплатена. На тези, които трябва да пътуват до Тревизо, за да бъдат съдии, няма да бъдат възстановени никакви пътни разходи.

Моля, обърнете внимание, че съдиите за полуфиналите и финала са професионалисти от сладкарската индустрия и свързаните с нея области. На всеки съдия се определя маса с максимум 10 състезатели, които той ще оценява заедно с друг съдия и председателя на журито.

„Председателят на журито е основното лице за контакт с масата: опитен съдия, който може да отговори на всички въпроси и да ви подкрепя през целия процес. Всяка сесия на оценяване продължава общо два часа.“

В него се добавя, че позицията е сериозна, като се отбелязва: „Съдиите не просто „ядат и се наслаждават“: тяхната роля е да проверяват целостта на съставките и състезателното оборудване, да гарантират, че състезателите са правилно позиционирани на своите места и като цяло да гарантират, че състезанието протича гладко“, предават от Daily Mail.

Историята на десерта

Тирамисуто, често смятан за емблематичен италиански десерт, се приготвя от савоярди (бисквити с произход от Неапол, познати у нас като бишкоти), напоени с кафе.

Пластовият десерт комбинира савоярдито със сладък крем от маскарпоне, какао, захар, яйца, поръсени с още какао на прах.

Името му може да се преведе като „вдигни ме“ - което се отнася до енергизиращото качество на кафето в чинията.

Смята се, че италианският сладкар Роберто „Лоли“ Лингуаното, който почина през юли 2024 г. на 81-годишна възраст, е изобретил десерта.

Той създава кулинарната класика в началото на 70-те години на миналия век, докато работи в Alle Beccherie, известен ресторант в Тревизо, Северна Италия.

Сладкото лакомство има няколко истории за произхода, включително една, според която Лингуаното случайно е пуснал маскарпоне в купа със захар и яйца.

Според местните жители, Лингуаното усъвършенствал рецептата за десерт с вкус на кафе с помощта на Алба ди Пило-Кампеол, съпругата на собственика на Alle Beccherie, Адо Кампеол. Твърди се, че по-късно е добавила към десерта бисквити, напоени с еспресо.

Журналистът Джиджи Падовани, който става близък приятел на Лингуаното, е съавтор на книгата „Тирамису“ със съпругата си Клара.

Той си спомня: „За нула време този десерт се превърна в основен продукт в Le Beccherie.“

Сервира се на кръгъл поднос с бисквити, напоени с кафе, и два слоя сметана и маскарпоне.

Няколко години по-късно, през 1983 г., рецептата за тирамису е публикувана за първи път в гастрономическо списание от Тревизо. След това от Le Beccherie го занесли във Венеция и по-късно станал широко разпространен по целия свят.

