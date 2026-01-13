Джулия Робъртс е емблемата на холивудското кино! Всички я обичат заради таланта, харизмата и красотата, които притежава. Красота отвътре и отвън. Популярна с естествената си визия и натурален чар, актрисата успява на спечели сърцата на многобройни фенове по света.
Ето какво не знаем за ослепителната Джулия Робъртс
Истинското ѝ име не е планирано
Джулия Робъртс е родена на 28 октомври 1967 г.. Любопитното е, че родителите ѝ първоначално са планирали да я кръстят Джули, но в последния момент променят решението си на Джулия.
Родителите ѝ са били актьори и преподаватели по актьорско майсторство
И двамата родители на Джулия имат театрално образование и са управлявали актьорска школа за деца.
Не е планирала да става световна звезда
Първоначално Джулия Робъртс мечтае да стане ветеринарен лекар. Едва по-късно, след като се премества в Ню Йорк, решава да се насочи сериозно към актьорската кариера.
„Хубава жена“ почти не се случва
Филмът „Хубава жена“ (1990), който я превръща в суперзвезда, първоначално е замислен като драма, а не като романтична комедия. Освен това, Джулия Робъртс не е първият избор за главната роля – няколко други актриси я отказват преди нея.
Печели „Оскар“ за драматична роля
Въпреки че е известна с романтичните си филми, Джулия Робъртс печели Оскар за най-добра актриса за ролята си във филма „Ерин Брокович“ (2000).
Най-високоплатената актриса в света
През края на 90-те и началото на 2000 г., Джулия Робъртс е най-високоплатената актриса в Холивуд, като запазва тази позиция няколко години поред - рядко постижение дори днес.
Известна е с естествения си външен вид
За разлика от много свои колеги, Джулия Робъртс открито заявява, че избягва пластичните операции и приема остаряването като естествен процес. Тя често е давана за пример за естествена красота в киноиндустрията.
А как Джулия Робъртс развълнува публиката на наградите "Златен Глобус" 2026 - вижте тук:
