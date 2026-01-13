Джулия Робъртс е емблемата на холивудското кино! Всички я обичат заради таланта, харизмата и красотата, които притежава. Красота отвътре и отвън. Популярна с естествената си визия и натурален чар, актрисата успява на спечели сърцата на многобройни фенове по света.

Ето какво не знаем за ослепителната Джулия Робъртс

Истинското ѝ име не е планирано

Джулия Робъртс е родена на 28 октомври 1967 г.. Любопитното е, че родителите ѝ първоначално са планирали да я кръстят Джули, но в последния момент променят решението си на Джулия.

Родителите ѝ са били актьори и преподаватели по актьорско майсторство

И двамата родители на Джулия имат театрално образование и са управлявали актьорска школа за деца.

Не е планирала да става световна звезда

Първоначално Джулия Робъртс мечтае да стане ветеринарен лекар. Едва по-късно, след като се премества в Ню Йорк, решава да се насочи сериозно към актьорската кариера.

„Хубава жена“ почти не се случва

Филмът „Хубава жена“ (1990), който я превръща в суперзвезда, първоначално е замислен като драма, а не като романтична комедия. Освен това, Джулия Робъртс не е първият избор за главната роля – няколко други актриси я отказват преди нея.

Печели „Оскар“ за драматична роля

Въпреки че е известна с романтичните си филми, Джулия Робъртс печели Оскар за най-добра актриса за ролята си във филма „Ерин Брокович“ (2000).

Най-високоплатената актриса в света

През края на 90-те и началото на 2000 г., Джулия Робъртс е най-високоплатената актриса в Холивуд, като запазва тази позиция няколко години поред - рядко постижение дори днес.

Известна е с естествения си външен вид

За разлика от много свои колеги, Джулия Робъртс открито заявява, че избягва пластичните операции и приема остаряването като естествен процес. Тя често е давана за пример за естествена красота в киноиндустрията.

