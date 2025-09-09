Една нетипична, но изключително привлекателна красота. Френски чар и шикозно излъчване. Дълбочина в погледа и цигара между устните - сексапилен хаос, в който много дами мечтаят да се изгубят. Елегантният Луи Гарел е начело на списъка ни в поредицата "Най-секси мъже" тази седмица. Но какво не знаем за него?

Кой е Луи Гарел - стъпки в творчеството?

Роден е в актьорско семейство - Париж, Франция.

На шест години за първи път се появява на екрана във филма „Les Baisers de secours“.

През 2002 г. Гарел получава международно признание, играейки брата близнака на Ева Грийн във филма „Мечтателите“.

През 2008 г. той започва да режисира с късометражния си филм „Mes copains“ . Две години по-късно режисира късометражния филм „Petit Tailleur“.

През 2014 г. той играе Жак дьо Башер , любовник на Карл Лагерфелд и Ив Сен Лоран, във филма на Бертран Бонело „Сен Лоран“.

Личен живот - любов, кино и безкраен сексапил

Луи Гарел има пъстър любовен живот - изкуство, романтика и красиви актриси.

Той е във връзка с Валерия Бруни Тедески от 2007 до 2012 г. Тя е по-голямата сестра на Карла Бруни .

През 2009 г. Бруни Тедески и Гарел осиновяват бебе от Сенегал, а преди това Гарел е бил във връзка и с иранската актриса Голшифтех Фарахани, с която е режисьор и с която си партнира във филма „ Двама приятели“.

Снимка: Getty Images

През юни 2017 г. актьорът се жени за модела и актриса Летиция Каста и става доведен баща на трите ѝ деца. Двойката е заедно от 2015 г. А през март 2021 г. красивата Летиция ражда четвъртото си дете, което е първо за тях като двойка.

Снимка: Getty Images

Повече от поредицата ни "Най-секси мъже" и "Естествен красиви жени по света" - вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK