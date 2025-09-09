Една нетипична, но изключително привлекателна красота. Френски чар и шикозно излъчване. Дълбочина в погледа и цигара между устните - сексапилен хаос, в който много дами мечтаят да се изгубят. Елегантният Луи Гарел е начело на списъка ни в поредицата "Най-секси мъже" тази седмица. Но какво не знаем за него?
Кой е Луи Гарел - стъпки в творчеството?
- Роден е в актьорско семейство - Париж, Франция.
- На шест години за първи път се появява на екрана във филма „Les Baisers de secours“.
- През 2002 г. Гарел получава международно признание, играейки брата близнака на Ева Грийн във филма „Мечтателите“.
- През 2008 г. той започва да режисира с късометражния си филм „Mes copains“ . Две години по-късно режисира късометражния филм „Petit Tailleur“.
- През 2014 г. той играе Жак дьо Башер , любовник на Карл Лагерфелд и Ив Сен Лоран, във филма на Бертран Бонело „Сен Лоран“.
Личен живот - любов, кино и безкраен сексапил
Луи Гарел има пъстър любовен живот - изкуство, романтика и красиви актриси.
- Той е във връзка с Валерия Бруни Тедески от 2007 до 2012 г. Тя е по-голямата сестра на Карла Бруни.
- През 2009 г. Бруни Тедески и Гарел осиновяват бебе от Сенегал, а преди това Гарел е бил във връзка и с иранската актриса Голшифтех Фарахани, с която е режисьор и с която си партнира във филма „ Двама приятели“.
- През юни 2017 г. актьорът се жени за модела и актриса Летиция Каста и става доведен баща на трите ѝ деца. Двойката е заедно от 2015 г. А през март 2021 г. красивата Летиция ражда четвъртото си дете, което е първо за тях като двойка.
