Една необичайна история за пухкав любимец завладя социалните мрежи по света. Котаракът Мяурисио не само беше спасен от улицата, но и получи символична позиция като „мениджър по емоционална подкрепа“ в геотехническа компания!
Офис любимец
Служителите на мексиканската инженерна фирма Geotest намират изтощеното животинче близо до фирменото си седалище. Те осигуряват храна, ветеринарни грижи и топло място, а по-късно го приемат като част от екипа.
След като установяват, че котето е мъжко, го кръщават Мяурисио, подобно на популярното испанско име Маурисио, и го „назначават на работа“.
„Работна“ карта, униформа и договор
За да бъде още по-официално, Мяурисио получи:
- служебна идентификационна карта с неговото име и снимка
- миниатюрна униформа – оранжев елек и син шлем за неговите размери
- „договор за работа“, който подписва (буквално) с отпечатък от своята лапичка
Според шеговитите клаузи на договора:
- той започва работа когато се събуди
- завършва смяната когато му доскучае
- има право на минимум седем дрямки дневно, както и паузи за разтягане и „гледане в стенаната без причина“
Като всеки служител на фирма, и той си има своите работни задължения. Част от тях са: да наглежда останалите с мил поглед, проверка на чанти и кутии за хранене без предупреждение, седене върху важни документи, и професионално мъркане.
А заплатата му? Постоянно внимание, любов и грижа от служителите.
