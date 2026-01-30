Една необичайна история за пухкав любимец завладя социалните мрежи по света. Котаракът Мяурисио не само беше спасен от улицата, но и получи символична позиция като „мениджър по емоционална подкрепа“ в геотехническа компания!

Офис любимец

Служителите на мексиканската инженерна фирма Geotest намират изтощеното животинче близо до фирменото си седалище. Те осигуряват храна, ветеринарни грижи и топло място, а по-късно го приемат като част от екипа.

След като установяват, че котето е мъжко, го кръщават Мяурисио, подобно на популярното испанско име Маурисио, и го „назначават на работа“.

„Работна“ карта, униформа и договор

За да бъде още по-официално, Мяурисио получи:

служебна идентификационна карта с неговото име и снимка

миниатюрна униформа – оранжев елек и син шлем за неговите размери

„договор за работа“, който подписва (буквално) с отпечатък от своята лапичка

Според шеговитите клаузи на договора:

той започва работа когато се събуди

завършва смяната когато му доскучае

има право на минимум седем дрямки дневно, както и паузи за разтягане и „гледане в стенаната без причина“

Като всеки служител на фирма, и той си има своите работни задължения. Част от тях са: да наглежда останалите с мил поглед, проверка на чанти и кутии за хранене без предупреждение, седене върху важни документи, и професионално мъркане.

А заплатата му? Постоянно внимание, любов и грижа от служителите.

