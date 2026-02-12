Знаете ли, че много олимпийци са изправени пред тежкото бреме сами да търсят финансиране за своята подготовка?

Не всички, които виждаме на зимните игри в Кортина/Милано могат да си позволят лукса да не работят и не всички са със статута на суперзвезди, зад които стоят спонсори за милиони долари.

Подобна е съдбата и на германката Лиза Буквиц - едно от знаковите имена в световния бобслей. Въпреки че е олимпийска шампионка в дисциплината двойки от зимните олимпийски игри в Пьонгчанг 2018, на нея нищо не ѝ е гарантино. От години, 31-годишната бобслеистка съчетава работата си в Бундесвера в родината си - въоръжените сили на Германия и кариерата си на професионален спортист.

Коя е Лиза Буквиц?

Лиза Буквиц се превръща в звезда буквално за един ден: На зимните олимпийски игри в Пьонгчанг 2018, тя сензационно печели златото заедно със съотборничката си Мариана Яманка. Двете са в ролята на аутсайдери преди финала, но грабват титлата под носа на фаворитите. На олимпийските игри през 2022 г. Буквиц остава в подножието на медала, като завършва на четвърто място. Тя обаче има редица победи за Световната купа и куп отличия от световни и европейски първенства.

Лиза е военизирана, работи на трудов договор във въоръжените сили на Германия, взима месечна заплата и държавата ѝ плаща обучението в университета. Парите обаче не достигат, за да води пълноценна подготовка, да може да пътува на състезания и лагери, да плаща възстановяването си и да плаща на треньорите си. И така, тя стига до революционно решение - открива си профил в сайта за възрастни Only Fans.

Лиза Буквиц поставя средна цена около 50 долара на абонатите си в платформата, като винаги следва едно изрично условие: Никога не качва свои голи снимки.

На въпрос за това от немското издание Bild, Буквиц отговори с думите: „Това е късмет за мен, тъй като ми позволява да финансирам себе си и отбора си. Това е най-хубавото нещо, което можеше да ми се случи.“

Лиза обаче разкрива разочарованието си, като добавя: „Малко е тъжно, че не мога да се съсредоточа само върху спорта, все пак съм олимпийска шампионка. Но никой не се интересува от Лиса Буквиц само заради златния медал. За съжаление, това е истината.“

Въпреки противоречията около избора ѝ, Буквиц не смята, че връзката ѝ със сайта за възрастни е скандална: „За мен това е по-скоро тип спонсорство, което, наред със службата ми в германските въоръжени сили, прави спортната ми кариера възможна.“

Договор с германската армия

Германските въоръжени сили, известни още като Бундесвера, помагат на около 850 олимпийци да плащат за обучението си, а Буквиц е част от тази схема.

Това е практика, при която талантливи спортисти са на трудов договор с армията, за да могат да се концентрират върху своите тренировки и състезания, като същевременно получават заплата и социални придобивки от военната институция. Не винаги обаче средствата са достатъчни.

Армията често подпомага професионалните спортисти в Германия именно по този начин като работодател, а не като редовно военнослужещи със задължителна служба.

Кариера в OnlyFans

Еротичните снимки за Лиза Буквиц не са нещо ново. Преди години тя прави подобна фотосесия за Playboy в Германия. Олимпийката се надява, че страницата ѝ в платформата Only Fans може да помогне на феновете да видят зад кулисите подготовката ѝ за олимпийските игри.

„За мен това е възможност да покажа на хората какво означава да си на най-високо ниво в този спорт – отвъд състезателните моменти. Тази платформа ми позволява да се свързвам с феновете си лично и да общувам с хора, които се интересуват от бобслея и моя път в него.“

„Феновете получават ексклузивен достъп до съдържание, което обикновено не споделям – ежедневната работа, динамиката в екипа и личните постижения, които често остават незабелязани.“

„Ще публикувам колкото е възможно по-често и ще споделям всичко – от съвети за фитнес и хранене до подготовка за състезания и ритуали, които ми помагат да се съсредоточа в деня на старта.“

„Това партньорство е свързано със споделянето на сърцето и хъса зад моето пътешествие с бобслей - показването на упоритостта, целите и всичко между тях“, пише Лиза Буквиц в Instagram, когато стартира страницата.

Цените на абонаментите за нейната страница варират от 59,98 долара за три месеца до 194,92 долара за абонамент за цяла година. Буквиц обяснява, че един сезон на бобслей може да струва около 60 000 долара, като спортът е силно повлиян от екипировката и пътните разходи.

