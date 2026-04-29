В свят, в който сме свикнали сватбите да се случват на традиционни и определено сухи места, една двойка избра да направи нещо напълно различно, с което спря дъха на хиляди - да се оженят под вода. Дълбоко, сред красотите на морското дъно Сибил Блументал и Роб Бюрвелд се врекоха във вечна любов, с бяла булчинска рокля и официален костюм.

Магията на подводния свят, в който се ражда една любов

Сибил и Роб, и двамата на 55 години, се срещат чрез общ приятел. Двамата започват да усещат силно привличане и синхрон помежду си по време на гмурканията им заедно. С времето океанът се превръща в център на живота им и те дори се местят в Бали, за да бъдат по-близо до това, което обичат най-много, а именно да се губят в красотата на подводния свят. Там те намират истинската свобода и любов.

Сватба на морското дъно

На 6 април край бреговете на Мавриций двойката реализира своята мечта - да се ожени под вода. Преди гмуркането те официално сключват брак на лодка, след което се спускат под водата като символ на страстта им към гмуркането. На морското дъно ги очаква подготвена сцена с декоративна арка от палмови листа и тропически растения. Атмосферата е едновременно екзотична и интимна. Булката е облечена в бяла рокля, адаптирана така, че да остане стабилна под водата, а младоженецът носи костюм. И двамата са боси – детайл, който допълва усещането за естественост.

Обети без думи

Под водата традиционните ритуали придобиват нов смисъл. Обетите са написани на ламинирани листове, а съгласието е изразено чрез водолазния знак за „ОК“.

Първият танц в тишината на водата

След размяната на обети следва първата целувка и първият танц. Един от най-запомнящите се моменти е, когато двамата споделят въздух от един и същи водолазен апарат – акт, който за тях символизира доверие и взаимна зависимост.

След церемонията Сибил и Роб споделят новината с близките си. Реакцията е изпълнена с вълнение и изненада, но и с разбиране, че това решение напълно отразява кои са те като хора. След повече от десетилетие, прекарано в съвместни гмуркания, изборът да се оженят под вода изглежда естествено продължение на тяхната история и се превръща в една сбъдната мечта.