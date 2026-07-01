Лятото официално завладя българските популярни личности. Артисти, певци и инфлуенсъри вече се наслаждават на заслужена почивка край морето, заменяйки натовареното ежедневие с плажни емоции, красиви залези и незабравими моменти.

Популярните екзотични чуждестранни дестинации открай време са предпочитаното място на звездите, макар че някои избират и родното Черноморие. И независимо къде точно се намират, те не пропускат да споделят летните си приключения със своите последователи в социалните мрежи. Снимки по бански, разходки с яхти, романтични вечери на плажа и весели компании изпълват профилите им.

Златка Райкова

Популярната инфлуенсърка стегна куфарите и заедно със семейството си замина за морето. Този път тя избра родното крайбрежие – и по-точно къмпинг Черноморец, разположен близо до едноименния малък южен град. „Лятно настроение - ден след ден, плаж след плаж“, пише към многобройните кадри Златка, на част от които са и двете ѝ деца: 6-годишният Благой и 3-годишният Карен.

Снимка: Instagram.com/zlatka_raykova/

Ванеса Пеянкова

Още в средата на юни, актрисата, позната от сериала „Вяра, надежда, любов“ замина на заслужена почивка в Гърция. Тя избра остров Тасос, който привлича в дивата си природа и спиращи дъха морски гледки.

Снимка: instagram/vanessa._.pey

Джулиана Гани

Джулиана предпочете Анталия - перлата на Турската ривиера, известна с щедрите слънчеви лъчи, златистите плажове и кристално чистото море. Преди броени часове тя сподели красиви кадри, на които позира сред Green Canyon - една от най-популярните природни забележителности в района.

Снимка: Instagram.com/djuliana_gani/



Маги Джанаварова

Съвсем наскоро певицата представи новия си сингъл „Лудост“, с който отново напомни за себе си, след период на лични и творчески промени. Но вече е време за почивка – ето защо виждаме Маги на морския бряг, отдадена на слънцето, пясъка и морето. Все пак тя бърза да уточни, че почивките в последните години „вече не са това, което бяха“. Нещо, което е напълно разбираемо, предвид че изпълнителката вече е и майка на 3-годишната Елизабет.

Снимка: instagram/magidjanavarova

Мария

Попфолк певицата традиционно заложи на любимата си Гърция. Тя е на остро Корфу - заедно със семейството си. Там тя се отдава на морски приключения с яхта, романтични вечери и разходки с любимия мъж.

Снимка: instagram.com/maria_official_bulgaria

Диляна Попова

Още една известна личност, която предпочете българското Черноморие. Актрисата и модел се отправи без колебание към Созопол – за да се забавлява на фона на морето и предимствата, които красивият курортен град предлага. „Място, където времето тече малко по-красиво“, както правилно отбеляза самата Диляна.

Снимка: Instagram/@dillyanapopova

Какво е споделяла звездата от „Вяра, надежда, любов“ - Ванеса Пеянкова пред Ladyzone:

