Много от участниците в романтичното риалити „Ергенът“ продължават да привличат интереса на публиката и след края на формата. Те остават активни в социалните мрежи, където редовно споделят моменти от ежедневието си и поддържат връзка със своите последователи.

А с настъпването на летния сезон голяма част от героите вече са се отдали на заслужена почивка. Социалните им профили са изпълнени със снимки от морски курорти, луксозни хотели и екзотични дестинации. Сред предпочитаните направления са топли страни с кристално чисти плажове, където те съчетават релакс с приключения и нови преживявания.

Ето къде отидоха някои от най-популярните участници в „Ергенът“.

Непосредствено след края на шоуто, чаровният оператор Георги Гатев се впусна в морски приключения. Първата му спирка е Остров Тринидад – където управлява яхта, лови риби с впечатляващи размери и се гмурка в океана. Той не споделя много информация – нито за локациите, които посещава, нито за компанията, която споделя. За него достатъчни са кадрите, които разказват за слънце, палми, екзотика и настроение.

В също толкова слънчево настроение е и Татяна Иванова. Само преди часове тя сподели снимки от плажа – усмихната и стилна. За почивката си е избрала българския курортен град Свети Влас, а компания ѝ правят нейни приятелки и, разбира се, 8-годишната ѝ дъщеря.

Алия също вече е на плажа. Тя се радва на щедрите слънчеви лъчи и на красивата морска шир. Както и на даровете на природата – като вкусните череши, които не само похапва, но и използва като трик за по-червени и сочни устни.

Изключително щастив и широко усмихнат е и Стоян Димов – явно, след края на шоуто, той е успял да намери своя вътрешен покой. Открива го в морето и красивия пурпурен залез. „Понякога по залез е най-ясно…“, красноречиво пише той.

„Откриваме сезона на слънцето, свободата и красивите моменти“, това пък споделя Мартина Петрова към поредицата от кадри, които публикува в своя Instagram. На тях тя позира с характерната си увереност – облечена в красив летен тоалет, със свободно спуснати коси и чаровна усмивка.

Нурджан Зеленова постави началото на летния сезон още в началото на юни. „Здравей, лято“, написа тя в социалните мрежи и публикува множество снимки, на които се любува на вълните, ярките слънчеви лъчи и безгрижните моменти край морето, носещи усещане за свобода.

Във видеото - са ди припомним какво сподели Георги Гатев след участието си в "Ергенът" пред камерите на Ladyzone:

