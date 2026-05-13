32-годишната Алия беше една от петте дами, които напуснаха "Ергенът" в паметната нощ по време на Церемонията на жълтата роза. След епизод 38 на романтичното риалити си тръгнаха Пламена, Бетина, Доника, Мануела и Алия, които по собствено желание избраха да продължат своята приказка извън предаването.

Преди да напусне шоуто, Алия сподели пред всички, че „има страх“ и не иска да започва връзка, преди да е разбрала на какво се дължи той.

Алия се присъедини към риалитито със специална черна роза от водещия Наум. Тя даде заявка, че иска да се бори за сърцето и на тримата ергени - Кристиян, Стоян и Марин, а впоследствие избра четвъртият, който влезе на по-късен етап - операторът Георги Гатев.

Какво не знаете за нея?

Художничката е родом от Казахстан.

Идва в България преди почти 10 години, за да завърши висшето си образование, но остава тук заради любовта. Тя обаче я разочарова и Алия, отново с отворено сърце, решава отново да потърси споделена любов. Вярва, че може да я срещне навсякъде, включително и в „Ергенът“, стига да има химия.

Фундаментално за Алия е с мъжа до себе си да имат еднакви ценности, той да е интелигентен и да е с добро сърце като нейното.

В специално интервю за LadyZone.bg красавицата разкри повече любопитни подробности за личния си живот.

Алия след "Ергенът"

Бившата участничка споделя, че първата ѝ работа е била в магазин за дрехи, а нейната шефка е била леля ѝ. Първата си заплата харчи за маркова чанта.

За бившия си партньор говори с уважение, като разкрива, че няма напрежение след раздялата им. Ако има възможността да прекара една вечер с него, би го поканила на кафе и приятелски разговор.

За разлика от повечето тийнейджъри, които прекарват часовете не в класната стая, а в кафене, Алия се е криела от ученическите си задължения в... киното. Често бягала от час в киносалона и така винаги била първата, която е гледала най-новите филми.

Как е изглеждала на абитуриентския си бал и коя е последната снимка в телефона й - вижте във видеото.