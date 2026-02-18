Новият сезон на „Ергенът“ не спира да поднася изненади. Буквално в последния момент, заминаването на две от участничките в имението на любовта в Шри Лан бе осуетено.

Става дума за Елен Мишел, пред която възникнаха лични и основателни причини, които я отказаха от участието в шоуто. Съвсем друг обаче е казусът на Тифани – часове преди полета към екзотичната дестинация, продукцията получи информация за нея, според която тя е в драстични нарушения на световните правила на формата.



Това предизвика шок сред всички участници. „Крис си беше харесал Тифани, а аз му я отмъкнах. Дали това е кармичен обрат, който заслужавам или пък вселената е искала да ме избави от нещо, което не съм имал нужда – няма как да знам“, коментира неочакваната ситуация Марин.

Снимка: bTV

Но, подобно на всяко нещо в живота, и тук има „компенсация“. И това е Алия – едно момиче от Казахстан, което от 8 години живее и работи в София като художник. Тя е млада, необвързана и мечтае да срещне любовта. „Абсолютно съм сигурна, че мога да се влюбя, стига да има химия. Любовта може да бъде срещната навсякъде – и защо да не е тук“, казва с усмивка Алия.



И пристъпва смело в именито на любовта – държейки в ръка черна роза, която ще ѝ донесе спасение на първата церемония на розата и ще ѝ даде възможност по-дълго да се бори за сърцето на някой от ергените.



„А сега, де!?“, е краткият, но красноречив коментар на Стоян.

Как останалите участници реагираха на появата на Алия – вижте във видеото:



