Днес е предпремиерата на петия сезон на „Ергенът“ във VOYO, след като един от най-гледаните и обсъждани риалити формати в България се завръща за поредна година в ефира на bTV!

Романтичната приказка за тримата ергени - Крис, Стоян и Марин - и дамите, с които те ще имат възможност да се опознаят и да се изберат взаимно, започва премиерно на 17 февруари в ефира на bTV - но един ден по-рано във видеоплатформата VOYO, която е част от портфолиото на bTV Media Group.

Ето къде и как ще може да гледаме приключението, наречено "Ергенът"!

bTV – тв ефир

Любовта тръгва от София и стига до сърцето в новия сезон на романтичната приказка! Гледай Ергенът по bTV от 17 февруари в 20:00!

VOYO – онлайн

Гледай сезон 5 на "Ергенът" един ден преди всички само на VOYO - една от водещите български абонаментни услуги за видео по заявка! Първият епизод от новия, пети сезон ще бъде достъпен за абонатите на услугата още на днешния 16 февруари (понеделник) след 20 часа - или цяло денонощие преди официалната премиера в телевизионния ефир.

VOYO е видео платформа по заявка (VOD - video on demand) и част от портфолиото на bTV Media Group. Услугата предлага оригинално локално съдържание и ексклузивни телевизионни събития и е сред най-бързо развиващите се стрийминг платформи в региона. VOYO е част от CME и оперира в седем географски региона - България, Хърватска, Чехия, Румъния и Молдова, Сърбия, Словакия и Словения.

В България платформата предлага над 7000 часа видео съдържание годишно от различни жанрове - ексклузивни и премиерни български и международни сериали и филми, спортни събития на живо, детско съдържание, както и оригинални продукции от ефира на bTV. Всички заглавия са 100% преведени на български език.

bTV Plus – онлайн

Всички епизоди от петия сезон на „Ергенът“ ще могат да бъдат гледани на bTV Plus, след като бъдат излъчени в ефира на телевизията.

В края на 2025 г. bTV Media Group представя обновената платформа за отложено гледане bTV Plus - с новата визия и технологични подобрения, bTV Plus превръща любимите актуални и развлекателни предавания, сериали и новинарски емисии от ефира на bTV в съдържание, достъпно навсякъде и до 7 дни след излъчване - независимо дали се гледа на телевизор, телефон или таблет.

Кои са тримата ергени в петия сезон на "Ергенът"?

Кристиян Генчев, на 36 години, живее между Лос Анджелис и Оклахома, развива бизнеса си и търси жена, с която да сподели живота си и да изгради стабилно семейство.

Марин Станев, 27 години, лекар по образование, обича приключенията, дългите разходки и тихите вечери с книга в ръка.

Стоян Димов, 30 години, юрист и брокер на недвижими имоти, търси емоционално интелигентна жена с жизнерадост и дълбочина.

