Доника бе една от петте дами, които напуснаха имението на любовта в "Ергенът" 5 след дългоочакваната церемония на жълтата роза. Тя призна пред всички, че не е намерила това, което търси и последва Мануела, Бетина, Пламена и Алия по пътя към България. Тя остава една от най-запомнящите си участнички в историята на формата със своите хапливи реплики и впечатляващо присъствие.

29-годишната психоложка не успя да открие любовта в романтичното риалити, но въпреки това го напусна с характерната си широка усмивка. В началото тя даде заявка, че влиза в "Ергенът" да се бори за сърцето на Кристиян и Стоян.

След като Кристиян избра Елеонора и двамата имаха "полу-годеж", а Стоян заяви пред участничките и зрителите, че иска да бъде само с Илияна, Доника реши сама да напусне формата и не предложи розата си на нито един от тримата ергени. Тя продължи да пише историята си далеч от Шри Ланка.

Какво още не знаете за нея?

Тя работи в агенция за международно осиновяване.

Иска да изгради истинска приказка с мъжа до себе си. За Доника е от изключителна важност възпитанието на половинката ѝ и отношенията му към близките и семейството му.

Вярва в знаците на съдбата и има концепция за идеалното семейство. В свободното си време пише стихове.

Снимка: Филип Станчев

Доника след "Ергенът"

Бившата участничка може да се похвали с впечатляващо CV - първата ѝ работа е като брокер на недвижими имоти.

Тя е категорична и не иска да се връща към миналото, когато става въпрос за бивши партньори. "Бих пропуснала", отговаря тя на въпроса дали би прекарала една нощ с бивш.

Първата ѝ целувка се случва, когато тя е на 17 години.

Какво предпочита: да е най-умният човек в стаята или най-щастливият? Отговорът ѝ е някъде по средата - "и от двете по малко".

Цялото интервю - вижте в следващото видео.