Бетина Лиданска, заедно с още четири участнички, напусна имението на любовта в "Ергенът", в една от най-емоционалните вечери в сезон 5. Решението на дамата бе едно от най-изненадващите обрати в епизод 38. По време на церемонията на жълтата роза тя реши да не даде своята роза на нито един от тримата ергени, което я направи петата участничка, която се прибра обратно към дома.

Бетина призна пред всички, че не е намерила това, което търси в предаването. Въпреки сполучливите ѝ срещи със Стоян и интереса, който прояви към Гатев в новата му роля на ерген, 30-годишната блондинка остана вярна на себе си и заяви:

"Аз съм жена, която знае какво иска и не го открих тук".

Тя продължи своя път навън с вярата, че там някъде я чака нейната романтична приказка.

С влизането си в предаването, Лиданска даде заявка, че е готова да се бори и за тримата ергени - Крис, Марин и Стоян.

Какво не знаете за нея?

По професия Бетина е мениджър. Занимава се с данъчни и финансови услуги.

Смята, че стига да намери правилния човек за себе си, е готова да изгради стабилна връзка, основана на доверие, споделени ценности и взаимна подкрепа.

Чувства се напълно готова да направи следващата крачка и да създаде семейство.

Бетина след "Ергенът"

Първият "ерген" в живота на бившата участничка е бил още в ученическите ѝ години, а именно неин съученик. Пред LadyZone.bg Бетина признава, че към днешна дата все още е в приятелски отношения с него.

Когато стане въпрос за бивши партньори, тя остава категорична: "Не бих била с бивш, но ако евентуално се случи, бихме си били само приятели."

За разлика от повечето дами, Бетина избира комфорта за сън - широка тениска вместо сатенена нощница.

Професионалният ѝ път започва не къде да е, а в Америка.

Професионалният ѝ път започва не къде да е, а в Америка.