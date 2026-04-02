Понякога в „Ергенът“ се раждат връзки от химия. Друг път – от сходства. А понякога… от чувство за хумор. Срещата между Стоян и Бетина този път ни показа именно това – че най-силният мост между двама души може да бъде смехът.

И в епизод 23 на романтичното риалити отново Стоян „открадна шоуто“.

Срещата им започна леко, с приятни разговори край океана и разбира се, вкусна храна по вкуса на дамата - морски дарове. Двамата засегнаха темата за семейството и децата, като тя остана категорична - иска три деца. Може и без брак, но иска да вдигне сватба.

„Искам до една година да ми се случат нещата“, продължи тя.

„Като усетиш, че човека е за теб, просто няма какво да се мисли.“

Снимка: Филип Станчев

И тук идва първият сблъсък между тях – не конфликтен, а... комичен. Стоян, с типичния си леко ироничен и самоироничен стил, не влиза в тази сериозност със същата тежест. Напротив – леко я разчупва:

„Трябва да знаеш, че... Аз съм от Юпитер. Не казвай на никого! Не можем да го споделяме, от Министерството на магията ни забраняват...“

Пред камерите той призна, че си е позволил такъв тип шега, за да провери реакцията ѝ. Бетина обаче дори за миг не се разсмя - запази поведение и обеща, че ще пази тайната му.

Снимка: Филип Станчев

Хуморът като близост

В психологията има един много ясен индикатор за съвместимост – споделеният хумор.

Стоян използва хумора като:

защитен механизъм срещу прекалена сериозност

начин да тества емоционалната интелигентност

инструмент за създаване на интимност

И макар Бетина да е по-структурирана и насочена към бъдещето, тя не отхвърля тази негова страна – което вероятно е добър знак.

