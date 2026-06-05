На 3 юни Рафаел Надал отпразнува своя 40-ти рожден ден по най-личния и емоционален начин – далеч от корта, но в компанията на най-близките си. В специална публикация в социалните мрежи той сподели изключително рядък семеен кадър с жена си Мария Франсиска Перейо и двамата им сина.

Изглежда, че празникът е бил изцяло семеен и фокусиран върху личния свят на Надал, който от години съзнателно пази децата си далеч от публичното внимание – дори без да се виждат лицата им на снимките.

След края на професионалната си кариера през 2024 г., носителят на 22 титли от Големия шлем днес живее по-спокоен живот, посветен на семейството, академията си в Майорка и новите проекти извън спорта.

Лавина от любов: звездите, които му честитиха

Под публикацията на Надал в Instagram се появиха десетки коментари от спортисти, музиканти и организации, които превърнаха рождения му ден в истински глобален празник.

Сред първите беше неговият дългогодишен съперник и приятел:

Новак Джокович – професионален тенисист, рекордьор по титли от Големия шлем:

„Честит рожден ден, Рафа“

Снимка: Getty Images

От официалния профил на Асоциацията на тенис професионалистите , ATP Tour:

„Надяваме се да си прекарал прекрасен ден, Рафа“

, ATP Tour: „Надяваме се да си прекарал прекрасен ден, Рафа“ Роберто Баутиста Агут – испански професионален тенисист, изпрати честитка в коментарите под публикацията.

– испански професионален тенисист, изпрати честитка в коментарите под публикацията. Испанската олимпийска шампионка по артистично плуване, Она Карбонел , също не пропусна да пожелае весел рожден ден на „кралят на клея“.

, също не пропусна да пожелае весел рожден ден на „кралят на клея“. Хуан Себастиан Кабал – колумбийски професионален тенисист, носител на титли от Големия шлем на двойки, написа:

„Поздравления, Рафа! Наслаждавай се…“

Снимка: ATP Tour

Музика, спорт и световни имена в поздравите

Ана Тороха – испанска певица и бивша вокалистка на Mecano

„Честит рожден ден, шампионе!!!“

– испанска певица и бивша вокалистка на Mecano „Честит рожден ден, шампионе!!!“ Дейвид Бисбал – испански поп изпълнител

„Честит празник и прегръдка за цялото семейство“

Човекът зад легендата

Рафаел Надал, който официално се оттегли от професионалния спорт през 2024 г., днес е съсредоточен върху семейството си в Майорка, където живее със съпругата си Сиска и двете им деца.

Снимка: Daily Mail

В последните години той многократно е подчертавал, че бащинството е една от най-важните и щастливи роли в живота му.