На 3 юни Рафаел Надал отпразнува своя 40-ти рожден ден по най-личния и емоционален начин – далеч от корта, но в компанията на най-близките си. В специална публикация в социалните мрежи той сподели изключително рядък семеен кадър с жена си Мария Франсиска Перейо и двамата им сина.
Изглежда, че празникът е бил изцяло семеен и фокусиран върху личния свят на Надал, който от години съзнателно пази децата си далеч от публичното внимание – дори без да се виждат лицата им на снимките.
След края на професионалната си кариера през 2024 г., носителят на 22 титли от Големия шлем днес живее по-спокоен живот, посветен на семейството, академията си в Майорка и новите проекти извън спорта.
Лавина от любов: звездите, които му честитиха
Под публикацията на Надал в Instagram се появиха десетки коментари от спортисти, музиканти и организации, които превърнаха рождения му ден в истински глобален празник.
Сред първите беше неговият дългогодишен съперник и приятел:
- Новак Джокович – професионален тенисист, рекордьор по титли от Големия шлем:
„Честит рожден ден, Рафа“
- От официалния профил на Асоциацията на тенис професионалистите, ATP Tour:
„Надяваме се да си прекарал прекрасен ден, Рафа“
- Роберто Баутиста Агут – испански професионален тенисист, изпрати честитка в коментарите под публикацията.
- Испанската олимпийска шампионка по артистично плуване, Она Карбонел, също не пропусна да пожелае весел рожден ден на „кралят на клея“.
- Хуан Себастиан Кабал – колумбийски професионален тенисист, носител на титли от Големия шлем на двойки, написа:
„Поздравления, Рафа! Наслаждавай се…“
Музика, спорт и световни имена в поздравите
- Ана Тороха – испанска певица и бивша вокалистка на Mecano
„Честит рожден ден, шампионе!!!“
- Дейвид Бисбал – испански поп изпълнител
„Честит празник и прегръдка за цялото семейство“
Човекът зад легендата
Рафаел Надал, който официално се оттегли от професионалния спорт през 2024 г., днес е съсредоточен върху семейството си в Майорка, където живее със съпругата си Сиска и двете им деца.
В последните години той многократно е подчертавал, че бащинството е една от най-важните и щастливи роли в живота му.