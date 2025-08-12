Само преди ден тенис легендата Рафаел Надал съобщи щастливата новина, че отново е станал баща. Той и съпругата му Мария Перело посрещнаха втория си син Мигел.

Рафаел и Мария са двойка от близо двадесет години – срещат се, когато той е едва на 19, а тя на 17. Ио въпреки годините, които споделят и славата на Надал, двамата стриктно избягват да разкриват каквито и да е подробности от личния си живот.

„Вече съм достатъчно разголен в професионален план. Близките ми и аз обичаме да живеем в тесен кръг“, заявявал е тенисистът.

Ето защо Мария винаги остава някак встрани от светлините на прожекторите. И все пак, коя е жената до голямата тенис звезда.

Майорка - общ роден град

Подобно на съпруга си, Перело е от Майорка, част от Балеарските острови в Испания. Според профила ѝ в LinkedIn, следвала е бизнес мениджмънт в местния университет в периода 2006-2010 г. Получава допълнителна квалификация във висше училище в Барселона.

Мария, както и съпругът ѝ, е активен член на общността в Майорка. През 2018 г. двамата се включват активно в помощ на местното население, пострадало след внезапни наводнения.

Снимка: gettyimages

Връзка за цял живот

След 14 години романтични отношения, Перело се сгодява за Надал по време на романтична почивка в Рим.

Следва сватбена церемония – през 2019 г. в родната Майорка. Тя носи красива рокля с дълъг ръкав и ръчно бродираната материя, дело на испанската дизайнерка Роса Клара.

Снимка: gettyimages

Най-голямото щастие - децата

През юни 2022 г. Надал разкрива на пресконференция в Майорка, че ще става баща.

Шампионът по тенис преди това споделя и в интервю за списание Hello! относно желанието си да има деца. „Желанието ми да създам семейство е огромно. Обичам децата.“

На 8 октомври, 2022 г. двойката посрещна първото си дете, Рафаел-младши. А на 7 август, 2025 г. щастието им се удвои с появата на Микел.

Снимка: gettyimages

Не само съпруга, но и работеща жена

Перейо работи за фондация „Рафа Надал“ от април, 2012 г. Започва като ръководител на проекти, успявайки да се издигне до позицията на главен изпълнителен директор.

Благотворителната организация е създадена през 2008 г. от Надал и майка му. Идеята ѝ е да помага на деца в неравностойно социално положение по целия свят.

Как Мария подкрепя кариерата на Рафаел

Перело понякога присъства на спортните трибуни, за да подкрепя съпруга във важните му участия. Но не винаги. В интервю за The Telegraph през август 2011 г., тя споделя защо предпочита да остане вкъщи, вместо да придружава Надал в турнирите.

„Той се нуждае собствено пространство, когато се състезава. И реално няма нужда от присъствието ми. А дори мисълта просто да се мотая около него ме изморява“, каза тя. „Това би ме задушило. И тогава той ще започне да се тревожи за мен... Затова, не. Ако навсякъде съм неотлъчно до него, мисля, че има риск да спрем да се разбираме.“

Снимка: gettyimages

През октомври 2024 г. Надал обяви оттеглянето си от професионалния тенис. Тогава той се обърна към съпругата си в емоционално видео, заявявайки: „Заедно сме от 19 години. Благодаря ти за всичко! Мисля, че беше перфектният спътник в пътуването през всички години от кариерата ми."

А как може да влезем в добра форма с помощта на тениса - вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK