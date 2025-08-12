Само преди ден тенис легендата Рафаел Надал съобщи щастливата новина, че отново е станал баща. Той и съпругата му Мария Перело посрещнаха втория си син Мигел.
Рафаел и Мария са двойка от близо двадесет години – срещат се, когато той е едва на 19, а тя на 17. Ио въпреки годините, които споделят и славата на Надал, двамата стриктно избягват да разкриват каквито и да е подробности от личния си живот.
„Вече съм достатъчно разголен в професионален план. Близките ми и аз обичаме да живеем в тесен кръг“, заявявал е тенисистът.
Ето защо Мария винаги остава някак встрани от светлините на прожекторите. И все пак, коя е жената до голямата тенис звезда.
Майорка - общ роден град
Подобно на съпруга си, Перело е от Майорка, част от Балеарските острови в Испания. Според профила ѝ в LinkedIn, следвала е бизнес мениджмънт в местния университет в периода 2006-2010 г. Получава допълнителна квалификация във висше училище в Барселона.
Мария, както и съпругът ѝ, е активен член на общността в Майорка. През 2018 г. двамата се включват активно в помощ на местното население, пострадало след внезапни наводнения.
Връзка за цял живот
След 14 години романтични отношения, Перело се сгодява за Надал по време на романтична почивка в Рим.
Следва сватбена церемония – през 2019 г. в родната Майорка. Тя носи красива рокля с дълъг ръкав и ръчно бродираната материя, дело на испанската дизайнерка Роса Клара.
Най-голямото щастие - децата
През юни 2022 г. Надал разкрива на пресконференция в Майорка, че ще става баща.
Шампионът по тенис преди това споделя и в интервю за списание Hello! относно желанието си да има деца. „Желанието ми да създам семейство е огромно. Обичам децата.“
На 8 октомври, 2022 г. двойката посрещна първото си дете, Рафаел-младши. А на 7 август, 2025 г. щастието им се удвои с появата на Микел.
Не само съпруга, но и работеща жена
Перейо работи за фондация „Рафа Надал“ от април, 2012 г. Започва като ръководител на проекти, успявайки да се издигне до позицията на главен изпълнителен директор.
Благотворителната организация е създадена през 2008 г. от Надал и майка му. Идеята ѝ е да помага на деца в неравностойно социално положение по целия свят.
Как Мария подкрепя кариерата на Рафаел
Перело понякога присъства на спортните трибуни, за да подкрепя съпруга във важните му участия. Но не винаги. В интервю за The Telegraph през август 2011 г., тя споделя защо предпочита да остане вкъщи, вместо да придружава Надал в турнирите.
„Той се нуждае собствено пространство, когато се състезава. И реално няма нужда от присъствието ми. А дори мисълта просто да се мотая около него ме изморява“, каза тя. „Това би ме задушило. И тогава той ще започне да се тревожи за мен... Затова, не. Ако навсякъде съм неотлъчно до него, мисля, че има риск да спрем да се разбираме.“
През октомври 2024 г. Надал обяви оттеглянето си от професионалния тенис. Тогава той се обърна към съпругата си в емоционално видео, заявявайки: „Заедно сме от 19 години. Благодаря ти за всичко! Мисля, че беше перфектният спътник в пътуването през всички години от кариерата ми."
