Финалът на „Ергенът“ 5 приключи преди броени часове - но емоциите не стихват. Защото последният епизод предложи много повече от това, което всички очакваха - драматични признания, сълзи, шокиращи решения и дори годеж.

Част от сцените в епизода вече се превърнаха в абсолютен хит в социалните мрежи. Ето кои бяха най-запомнящите се моменти от големия финал.

Елеонора каза „Да!“ на Кристиян

Първата двойка, която си тръгна заедно от предаването – Крис и Елеонора, допусна зрителите до своя личен свят, и ги направи съпричастни на момента, в който на остров Бали бизнесмена чу заветното „Да!“, отронило се от устните на Нора.

Така двамата се превърнаха в първата двойка в историята на „Ергенът“ у нас, която стига до годеж месеци след края на предаването. Техните чувства успяха да устоят и извън еуфорията на любовното приключение и към днешна дата двамата вече правят уверени крачки към общото си бъдеще като семейство. „Чувствам, че тя е моят човек и искам с нея да градя бъдеще“, заяви категорично Крис за Елеонора.

Шокиращият избор на Марин

Ако някой е мислел, че финалът при Марин е предвидим, последните минути на предаването доказаха точно обратното. Конкуренцията между Михаела и Любомира държа зрителите „на ръба“ до самия край на шоуто, а крайното решение на ергена предизвика бурни реакции.

Снимка: Филип Станчев за bTV

Наистина неочакван бе изборът на Марин – той пренебрегна Михаела, въпреки че през почти целия сезон всички бяха убедени, че именно тя е голямата фаворитка. Младият мъж аргументира своя избор с емоционалната несигурност, която е изпитвал по отношение на нея, както и с липсата на достатъчно инициатива от нейна страна.

Дистанцията на Михаела – и едно видео обръщение

Марин избра Любомира на финала, а Михаела отказа да застане лично пред него на финала. Тя не се яви в студиото на „Ергена“, а реши да се включи чрез видео – за да представи своята гледна точка.

Оказа се, че тя приема ситуацията спокойно, зряло и с разбиране. Единственото, което желае в момента е да се дистанцира от Марин и да не се връща назад в миналото, което ѝ напомня за него. Не таи лоши чувства към ергена, но и не поддържа контакт с него.

Стоян и Илияна - история като от романтичен филм, но с тъжен край

Стоян реши да напусне „Ергенът“, разочарован от случилото се с Илияна. Но точно когато изглеждаше, че всичко е приключило, тя осъзна чувствата си към него и му изпрати видео послание. Той го гледа на летището в Истанбул и взе решението да се върне обратно в Шри Ланка. Този обрат беше толкова драматичен, че много зрители го определиха като най-романтичния момент на сезона.

Снимка: Филип Станчев за bTV

Въпреки чувствата и романтиката, в крайна сметка на финала стана ясно, че двамата не са заедно. Опитали са да изградят връзка след предаването, но не са успели – по ред причини. С днешна дата са запазили приятелски отношения и не съжаляват за преживяванията си в Шри Ланка.

Емоционални финални признания

Въпреки че и трите двойки, които присъстваха във финалното студио на „Ергенът“ 5 – Стоян и Илияна, Гатев и Руми, Марин и Любомира, споделиха, че не са запазили романтичните си отношения и вече не са заедно, емоции не липсваха. Имаше откровения, усмивки, дори и сълзи. Които показаха колко силно преживяване е било това за участниците.

Особено силно впечатление направиха моментите, в които героите говореха за това как шоуто ги е променило и какво са научили за себе си и любовта.

Във видеото - вижте думите, с които се обърна Михаела към Марин:

