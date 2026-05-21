Финалът на „Ергенът“ сезон 5 е факт - 21 май. След месеци на романтика, сълзи, ревност, признания и неочаквани обрати, най‑после става ясно кои двойки си тръгват заедно от "Ергенът". 

Истината е, че винаги печели любовта!

Крис и Елеонора - заедно ли са след

Големите истории на любовта в "Ергенът"

Крис и Елеонора - годеж

Крис и Елеонора официално се сгодиха на Бали. Поканиха Мартин за шафер. След предаването признават, че са били интимни и както уточни Крис - "не са спирали".

Първият път Крис предложи пръстен на Елонора, но по малко по-различен начин - като закачен на верижка за колие, което той нежно постави върху врата й. Този жест беше символ на любовта и доверието, което той изпитва към нея, но и знак, че и двамата имат нужда от още време, за да се опознаят по-добре, преди да направят тази сериозна крачка.

Стоян и Илияна – любов като от филм

Страстна целувка под звездите и драматично разделяне. Следва видео послание, заради което Стоян се върна от летището при Илияна. Тяхната история беше определена като „най‑емоционалната“ за сезона. 

Стоян и Илияна - заедно ли са след

Двамата не са заедно след финала, макар че са опитали. Според стоян причината е, защото след финала е трябвало да се крият и помежду им има доста разлики. Признава, че след предаването са били интимни и не смята, че това е било грешка.

Илияна беше искрена, че е имала различна представа за Стоян. Тя иска да създаде стабилна връзка и семейство. 

Гатев и Румяна – двойката „Втори шанс“

Гатев влезе в шоуто заради Илияна, след като Стоян напусна риалити формата за няколко сни. Влизането му е прецедент в историята на риалити формата. Въпреки първоначалните проявени симпатии обаче, Илияна обаче избра друг. Така Гатев преоткри Румяна, с която имаше 24‑часова среща за дълбоко опознаване и взимане на крайно решение. Зрителите ги нарекоха в коментари „най‑неочакваната, но и най‑истинската двойка“. 

Гатев и Румяна - заедно ли са след

Гатев призна, че са били интимни и уточни, че според него това е най-нормалното нещо.

Марин - Любомира или Михаела

Още от самото начало Михаела сякаш беше жената, с която Марин изгради най-силната емоционална връзка. Между тях имаше напрежение, привличане и дълги разговори за любовта, страховете и чувствата. Интерес имаше също от Алия и Пламена. И точно когато изглеждаше, че Михаела е сигурният избор, се появи Любомира. Между нея и Марин комуникацията потръгна с лекота още от самото начало. Той дори призна, че не вижда „нито един червен флаг“ в нея. Двамата си допаднаха бързо, а романтичните им срещи показаха спокойствие, зрялост и естествена близост.  

Най-запомнящите се моменти

Каква е финалната развръзка в отношенията на двойките и дали чувствата, родени пред камерите, са устояли и в реалния живот? всички се питат това. Но не бива да забравяме и най-запомнящите се моменти, които държаха в напрежение всички зрители пред екрана на bTV и на VOYO. 

