Финалът на „Ергенът“ сезон 5 е факт - 21 май. След месеци на романтика, сълзи, ревност, признания и неочаквани обрати, най‑после става ясно кои двойки си тръгват заедно от "Ергенът".

Истината е, че винаги печели любовта!

Големите истории на любовта в "Ергенът"

Крис и Елеонора - годеж

Крис и Елеонора официално се сгодиха на Бали. Поканиха Мартин за шафер. След предаването признават, че са били интимни и както уточни Крис - "не са спирали".

Първият път Крис предложи пръстен на Елонора, но по малко по-различен начин - като закачен на верижка за колие, което той нежно постави върху врата й. Този жест беше символ на любовта и доверието, което той изпитва към нея, но и знак, че и двамата имат нужда от още време, за да се опознаят по-добре, преди да направят тази сериозна крачка.

Стоян и Илияна – любов като от филм

Страстна целувка под звездите и драматично разделяне. Следва видео послание, заради което Стоян се върна от летището при Илияна. Тяхната история беше определена като „най‑емоционалната“ за сезона.

Двамата не са заедно след финала, макар че са опитали. Според стоян причината е, защото след финала е трябвало да се крият и помежду им има доста разлики. Признава, че след предаването са били интимни и не смята, че това е било грешка.



Илияна беше искрена, че е имала различна представа за Стоян. Тя иска да създаде стабилна връзка и семейство.

Гатев и Румяна – двойката „Втори шанс“

Гатев влезе в шоуто заради Илияна, след като Стоян напусна риалити формата за няколко сни. Влизането му е прецедент в историята на риалити формата. Въпреки първоначалните проявени симпатии обаче, Илияна обаче избра друг. Така Гатев преоткри Румяна, с която имаше 24‑часова среща за дълбоко опознаване и взимане на крайно решение. Зрителите ги нарекоха в коментари „най‑неочакваната, но и най‑истинската двойка“.

Гатев призна, че са били интимни и уточни, че според него това е най-нормалното нещо.

Марин - Любомира или Михаела

Още от самото начало Михаела сякаш беше жената, с която Марин изгради най-силната емоционална връзка. Между тях имаше напрежение, привличане и дълги разговори за любовта, страховете и чувствата. Интерес имаше също от Алия и Пламена. И точно когато изглеждаше, че Михаела е сигурният избор, се появи Любомира. Между нея и Марин комуникацията потръгна с лекота още от самото начало. Той дори призна, че не вижда „нито един червен флаг“ в нея. Двамата си допаднаха бързо, а романтичните им срещи показаха спокойствие, зрялост и естествена близост.

Най-запомнящите се моменти

Каква е финалната развръзка в отношенията на двойките и дали чувствата, родени пред камерите, са устояли и в реалния живот? всички се питат това. Но не бива да забравяме и най-запомнящите се моменти, които държаха в напрежение всички зрители пред екрана на bTV и на VOYO.

Коментарите на Виктория Асенова и Уиски в "Ергенът - под лупа и муцунка"

Виктория Асенова е предизвикателна, атрактивна и където и да попадне - запомнят я! Той пък е чаровен, с големи добри очи е надушва всичко още преди да се е случило. Вики и Уиски са страхотен тандем и всеки петък обсъждаха "Ергенът" с най-забавните, точни и сочни коментари.