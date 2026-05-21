Пети сезон на „Ергенът“ се превърна в истинска емоционална въртележка – с горещи изпълнения, драматични раздели, романтични признания и неочаквани обрати. Докато до големия финал на 21 май остават броени часове, ние ви предлагаме да си припомните кои бяха моментите, предизвикали най-силни реакции както сред участниците, така и сред зрителите.

Крис в ролята на каубой стриптийзьор

Една от най-запомнящите се сцени в „Ергенът“ 5 определено беше изпълнението на Кристиян, който успя неочаквано добре да влезе в ролята на секси каубой стриптийзьор, вдъхновен от култовия филм Magic Mike („Професия: Стриптийзьор“, 2012).

Още с първите му движения момичетата избухнаха във възторжени възгласи и аплодисменти. Крис демонстрира увереност, артистичност и добре подготвена хореография, която определено впечатли дамите в имението.

Въпреки еуфорията сред всички, танцът беше посветен само на една жена – Еленора. Тя без колебание се включи в изпълнението му, а след края му Кристиян призна:

„Нейното присъствие ме кара да съм огън!“

Марин впечатли дамите с любовна „химия“

Марин също успя да предизвика истински възторг, но по съвсем различен начин. Вместо с танци, той спечели вниманието на дамите с интелект, чар и научни експерименти.

„Да си умен е секси“, възкликна една от участничките, след като Марин превърна вечерта в истинско химическо шоу. Лекар по образование и специалист по клинични проучвания, той влезе в ролята на „любовен химик“, демонстрирайки различни реакции и правейки любопитни паралели между химията и любовта.

Облечен в медицинска престилка, Марин обясняваше как страстта, комуникацията и емоционалната близост влияят върху една връзка, а думите му звучаха едновременно научно и романтично.

„Хубаво е да има секс и страст, но с времето те избледняват“, сподели той по време на експеримента.

Макар част от химическите реакции да не се получиха точно по план, Марин определено успя да впечатли дамите със знанията, увереността и нестандартния си подход.

Напускането на Стоян – прецедент в историята на предаването

Пети сезон на „Ергенът“ донесе и един от най-драматичните моменти в историята на формата – доброволното напускане на един от ергените.

Стоян открито заяви, че чувствата му към Илияна са истински и че желае единствено нейната жълта роза. 24-годишната участничка обаче реши да остане в предаването и да продължи борбата за сърцето на Георги Гатев.

След поредица от емоционални обрати, съмнения и т.нар. „ергенски отпуск“, Стоян остана без жена, която да проявява романтичен интерес към него, и бе принуден да напусне имението.

По-късно Илияна осъзнава колко силни са чувствата ѝ към него, а завръщането му в Шри Ланка се превърна в една от най-емоционалните сцени на сезона.

След „трийсет часа, три полета и тринайсет хиляди километра“ Стоян се върна при Илияна, за да ѝ покаже, че чувствата му са по-силни от всички препятствия помежду им.

Появата на новия ерген – Георги Гатев

Истински шок предизвика и появата на новия ерген – Георги Гатев. За първи път в историята на формата мъж от самия екип на предаването се превърна в участник.

Георги, който дотогава е работил като оператор зад кадър, официално влезе в ролята на четвъртия ерген. Оказва се, че интересът към него от страна на дамите е съществувал още преди появата му пред камера.

Новината предизвика истинска еуфория сред момичетата в имението, особено след горещата фотосесия, която именно Гатев им направи малко преди голямото разкритие.

Неочакваният обрат определено разтърси сезона и внесе нова доза интрига, напрежение и романтика в „Ергенът“ 5.

Появата на Мартин от предишния сезон на "Ергенът"

Мартин Николов, познат на зрителите от четвърти сезон на романтичното риалити, се появи неочаквано в имението на любовта, за да помогне на тримата ергени да не повтарят неговите грешки и да не останат излъгани от търсачки на слава и популярност. Той се появява най-неочаквано пред Стоян, Марин и Кристиян, които не успяваха да скрият изненадата си. Момичетата също останаха изненадани приятно от новия гост в имението, който предизвика истинско въодушевление.

Вижте във видеото как Мартин Николов изненада тримата ергени с появата си: