Днес попфолк звездата Галена отбелязва своя рожден ден – ден, който всяка година се превръща в истински празник и за нейните фенове. Родена на 21 май 1985 г. в Смядово с истинско име Галина Генчева, тя отдавна е сред най-успешните и разпознаваеми имена на българската музикална сцена.

Кариерата на Галена започва още в началото на 2000-те. Първоначално се изявява под името Галя, но по-късно избира артистичния псевдоним, с който днес я познава цяла България. Дебютният ѝ албум излиза през 2006 година - точно на рождения ѝ ден.

Една от причините Галена да остане на върха толкова много годините е способността ѝ постоянно да се променя. Тя успешно смесва попфолк, поп, ориенталски ритми и модерно клубно звучене. От огромно значение, разбира се, е и музикалното ѝ образование - изучавала е народно пеене. Като прибавим към това и перфекционизма ѝ към сценичните спектакли и клипове – с право тя е определяна като една от най-модерните и иновативни изпълнителки в попфолка.

В личния си живот певицата е майка на две деца - Стефан, роден през 2009 г. и Александър, през 2017 г. Често споделя, че семейството е най-голямата ѝ опора. Въпреки натоварения график, тя успява да съчетава кариерата с ролята си на съпруга и майка – нещо, което многократно е подчертавала в интервюта.

Миналата година, навръх 40-ия си рожден ден, Галена изненада феновете с песента „My Birthday“ – проект, който самата тя определи като личен и символичен. В посланието към песента певицата говори за времето, живота и увереността да приемеш всяка възраст с усмивка. „Не се страхувам от цифрата 40. Защото зад нея стои път. Път с музика, любов, победи, уроци… и много смях“, заяви тогава фолкдивата.

През последните месеци Галена продължава активно да концертира из страната и да работи по нови музикални проекти. Концерт спектакълът ѝ „Еуфория“ се превърна в едно от най-обсъжданите музикални събития – той се състоя на 8 ноември 2025 г. в препълнената зала „Арена 8888 София“. Това бе първият самостоятелен мегаконцерт на изпълнителката, с който тя отбеляза бляскавия си творчески юбилей. Телевизионното му премиера бе в ефира на bTV, в първите часове на 2026 г.

Сред най-новите проекти на Галена са колаборацията ѝ с още една голяма певица от попфолк сцената – Преслава. На 5 май те издадоха дуетния сингъл „Хващаме бас“.

Наскоро Галена заблестя и на корицата на списание „Eva”. Повод за това бе връчената ѝ награда на Golden Apple Awards, годишните награди на списанието, в категория "Посланик на модата".

“Избрахме да разкажем нейния магнетизъм с пищна филмова фотосесия, вдъхновена от кабаретния чар на бурлеската. Отива ѝ много, както ѝ отива да превръща висшата мода в свой втори глас, а шоуто - в звездно визуално изживяване. Eдин живот, който не се побира в клишетата на жанра!”, написаха в социалните мрежи, организаторите на събитието.

В последната година Галена бе и член в състава на журито на шоуто „България търси талант“.

