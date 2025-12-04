Третият полуфинал на „България търси талант“ ще събере на сцената последните 12 участници, които ще се борят за място в решаващия сблъсък на 14 декември. Артистично колоездене, скачане на въже, акробатика, циркови, музикални и танцови изкуства са сред изпълненията, които ще мерят сили на живо в ефира на bTV тази неделя от 20:00 ч.

Последният полуфинал в деветия сезон на любимото семейното предаване ще даде сцена на артистичния млад шоумен Боян Георгиев, цирковите братя Емилио и Леандро Понс, танцовите двойки Дея и Димитър и Рая и Иван, певицата Теодора Марчева, световния шампион по скачане на въже Портър Балард, поета и рецитатор Чавдар Илиев, шампионката по артистичното колоездене София Райхерт, виртуоза на гайдата Стойо Стоев, гимнастичката с невероятна гъвкавост Арина Швец, музикалната интернет сензация Филип Донков, въздушния акробат Делян Фърчанов и танцова школа „Естрела“.

В края на вечерта водещите Петър Антонов и Сашо Кадиев ще обявят трите изпълнения, събрали най-много SMS гласове. Зрителският фаворит ще се класира за финала, а журито ще избере измежду следващите две изпълнения по вот, кой да продължи напред в шоуто. Катето Евро, Галена, Николаос Цитиридис и Юлиан Вергов ще имат трудната задача да изпратят някого вкъщи „на косъм“ от големия финал.

Списъкът с номерата за гласуване за 12-те участници ще бъде обявен със старта на епизода - в неделя от 20:00 ч. по bTV и в страницата на предаването, а всичко за шоуто можете да следите в каналите му в социалните мрежи – Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.

Веднага след края на живото предаване в неделя (7 декември), зрителите ще получат още една възможност да повлияят на съдбата на нечий талант. За период от 24 часа те ще могат да спасят един от всички отпаднали полуфиналисти чрез гласуване в „Спаси талант“ - в мобилно приложение „bTV+“. Всеки потребител ще има право само на един глас в рамките на тези 24 часа, а трима от всички гласували ще получат двойна покана за големия финал. Участникът, събрал най-много гласове в „Спаси талант“, ще стане дванадесетият и последен финалист в голямата битка за 90 000 лв.

„България търси талант“ се заснема съобразно зелените практики за устойчива телевизионна и филмова индустрия, верифицирани от ALBERT в сътрудничество с BAFTA.

Вижте повече за „България търси талант“ в следващото видео:

