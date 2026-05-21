Кулминацията на "Ергенът", сезон 5 вече е факт. До края на романтичното риалити стигнаха 2 двойки, една тройка, а двама напуснаха имението след годеж. Какво ще се случи на финала с Гатев, Румяна, Михаела, Марин, Любомира, Стоян и Илияна?

Най-важното, което предстои на финала?

Михаела, Марин, Любомира



Тези отношения предизвикват най-голямо любопитство. В началото Михаела и марин се очертаваха като една от най-сигурните двойки. Романтичните им срещи протичаха с много мили жестове и усмивки, спокойно и без скандали. Незабравима беше и първата им целувка.

С времето обаче се появиха леки разминавания. Марин искаше Михаела да поема повече инициатива. Тя пък му даваше пълна свобода - да целува останалите момичета и др., в опит да покаже колко широкосткроена е. С влизането на Любомира в имението, нещата помежду им сякаш съвсем се пропукаха. На финала Марин прекара с всяка една по 24 часа.

С Михаела останаха на палатка в джунглата.

С Любомира се насладиха на залеза и на удобствата на прекрасна вила на брега на океана.

Двете срещи бяха напълно различни и това се превърна в една от най-коментираните теми за зрителите. Марин изпрати Михаела с прегръдка, с с Любомира имаха доста интимни сцени на близост в басейна на вилата. На финала Марин трябва да напише името на избраницата си. Листът остава заключен в кутия, а всички тръпнат да видят какво ще се случи.

Стоян и Илияна

Това е една от най-колоритните двойки в имението. Ако отношенията им бяха филм, щяха да се люшкат между екшън, драма, комедия и любопитно фентъзи.

Двамата имаха страстна целувка под звездите.

Стоян заяви, че се интересува само и единствено от нея.

Бяха му нужни няколко дни, за да възстанови емоционалния си баланс.

През това време в имението влезе георги Гатев, който искаше да спечели сърцето на Илияна.

Илияна обаче осъзна, че е влюбена в него и след видео послание, Стоян се върна в Шри Ланка.

На финала всички се питат - ще продължи ли тяхната връзка и след предаването.

Гатев и Румяна

Това е двойката, която зрителите нарекоха "Втори шанс". В началото отношенията им тръгнаха плахо. Гатев ясно заяви, че влиза в "Ергенът" само заради Илияна. Румяна обаче също му направи впечатление. И след като Илияна избра да се върне при Стоян, Гатев вече имаше втори шанс да опознае Руми.

Двамата имаха своите изключително романтични моменти. Прекараха 24 часа заедно, за да си дадат шанс в опознаването.

На финала ще видим дали може да има връзка между Руми и Гатев, или разстоянието Барселона - София им се е отразило негативно.

Как Вики и кученцето й Уиски коментираха последните епизоди от "Ергенът" - вижте във видеото.