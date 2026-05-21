Георги Гатев и Румяна са една от двойките в "Ергенът" 5, за които зрителите до последно гадаеха и не бяха сигурни дали имат шанс да са заедно.

Първоначалният избор на Гатев беше Илияна, но нещата се промениха и тя се върна при Стоян. Въпросът е - заедно ли са след предаването Руми и Гатев? И въпреки всичко, важното е едно - в любовта няма награди, няма победени и победители. Всичко е водено от истинските емоции и инстинкти на участниците.

Румяна и Георги Гатев - заедно ли са след предаването?

Руми и Гатев бяха тотално откровени по време на разговора си с Наум и Мартин. Двамата признаха, че са опитали да имат връзка след края на предаването, но след това са разбрали, че не са един за друг. Румяна и Георги са в много добри отношения към момента и напрежение между тях няма. Те са успели да останат приятели и да запазят хубавите преживявания от екзотична Шри Ланка, като един красив спомен, без лоши чувства и емоции.

Какво се случи с Илияна и Гатев?

Първоначалният избор на Георги беше Илияна, но тя промени решението си и се преорентира към Стоян, към когото очевидно така и не е губила чувствата си. В този момент Гатев се пренасочи към Румяна, с която призна, че има изключително лека и спокойна комуникация.

При тях нещата започнаха плавно и постепенно се превърхана в романтични отношения - нямаше бурна страст, а по-скоро зряло и спокойно опознаване и разбиране. Двамата сякаш наистина бяха в синхрон един с друг и това бе видимо за зрителите.

Макар и да не са заедно в реалния живот, те са създали добро приятелство.

Кастингът

