Дали Любомира и Марин са заедно след "Ергенът" 5 е въпрос, който всички зрители си задават. Какво се е случило между тях и в какви отношения са - споделят по време на разговора си с Мартин и Наум.

"Не, не сме заедно, но можем да разчитаме един на друг!"

Любомира признава, че с Марин не са двойка и не са успели да изградят романтична връзка, но пък са създали едно истински красиво приятелство, което е ценно и за двамата. Решили са, че са много по-добре като приятели и че имат нещо специално, което не бива да разрушават с потенциални опити за любов, която да се случи насила.

Мартин попита директно Любомира дали е очаквала този път да бъде различно и да не завърши като предния сезон на "Ергенът", в който тя беше фаворитката на Виктор, но за съжаление нещата между тях не се получиха. На този въпрос Бубето отговори честно, като каза, че нещата с Марин са доста по-различни. Фактът, че са успели да запазят добри приятелски отношения е нещото, което я прави истински щастлива и благодарна.

Най-младият ерген очевидно е на същото мнение, защото няколко пъти потвърди тезата на Любомира, като обясни на Наум и Мартин, че тя е прекрасен човек и се радва, че може да има приятел като нея в живота си. Изглежда и двамата участници не са били готови за по-сериозни отношения, а и всичко се нарежда точно така както трябва да се нареди.