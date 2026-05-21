Финалът на "Ергенът" 5 е изпълнен с неочаквани и емоционални обрати, особено когато стане дума за Марин и неговия избор.

Той беше раздвоен между Михаела и Любомира, но изглежда, че нещата не се развиха така както всички си мислеха. На листчето с последния му избор бе изписано името на Любомира, но ето как Мишето прие това и какви бяха думите й към него.

"Нямам какво друго да направя, освен да приема избора ти!"

С тези откровени думи, Михаела започна обръщението си към Марин и му призна, че се надява той да е взел най-доброто решение за себе си. Въпреки тъгата, която се усещаше, красивата участничка успя да запази спокойствие и да сподели всичко онова, което чувства сърцето й. Михаела беше категорична, че вече е продължила напред и че не иска да се връща назад в миналото, защото се опитва да остави всичко случило се в Шри Ланка зад гърба си.

"Надявам се наистина с цялото си сърце да си най-щастливия човек на тази земя. Пожелавам ти да бъдеш обичан и да обичаш истински!" - това бяха финалните думи на Михаела.

След емоционалното послание, Марин призна, че му е станало много мило, но е почувствал и тъга. Правилен ли е бил изборът му - само времето ще покаже.