"Ергенът" 5 приключи, но изборите, които всеки ерген направи ще се помнят дълго. Кого избра Марин - Любомира или Михаела?

Марин беше раздвоен от самото начало - Михаела или Любомира. Едната го караше да се чувства разбран, спокоен и себе си. А с другата имаше нещо още по-специално - комуникацията му течеше с лекота, докато едновременно с това, тя го провокираше да мисли и да опознава различни гледни точки. Вече сигурно се сещате, че втората, за която говорим е Любомира.

Марин неведнъж е признавал, че в комуникацията си с нея намира нещо изключително смислено и истинско, което явно му е липсвало с Михаела. Ергенът дори сподели, че не е виждал достатъчно инициатива от страна на Михаела, което може би е повлияло на неговия краен избор. Е, на листчето с името на неговата избранница пишеше Любомира.

Не ни се получи, но си останахме приятели

Въпреки избора, който направи, Марин признава, че с Любомира не са заедно в реалния живот, но все пак са останали добри приятели. Успяли са да запазят прекрасни отношения и определено могат да разчитат един на друг, когато се налага. Любомира също потвърди това, а Михаела от своя страна заяви, че му пожелава щастие и да намери онова, което наистина е за него.

Марин открито заяви, че не е готов и не се е чувствал готов за задълбочаване на нещата и с двете. Дали в истинския живот ще успее да намери това, което търси? Пожелаваме му успех!

Кастингът

Кастингът за шестия сезон на „Ергенът“ вече е отворен, а всяка дама, която копнее да изживее своята вълнуваща романтична приказка и да срещне истинската любов, може да попълни формата от ТУК.