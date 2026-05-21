Големият финал на най-романтичното предаване - "Ергенът" 5 настъпи, а Крис и Елеонора са истинското доказателство, че любовта в риалити формат не е химера. Двамата се сгодиха и оставиха зрителите без дъх.

Заедно са, а вече и сгодени!

Любовна приказка - идилия, страст, вълнение и синхрон. Крис и Елеонора показаха, че обичта е истинска магия - случва се, когато трябва и както трябва. Без оправдания, без извинения. Още от първия миг, двамата усетиха, че ги чака нещо прекрасно заедно. Почувстваха, че ще бъдат специални един за друг и тепърва ще създават история.

Романтична, нежна и трогателна е тяхната история. Те напуснаха предаването като почти сгодена двойка и се върнаха в България, за да опитат да изградят връзка с надеждата тя да бъде наистина стабилна и да се развие в нещо още по-дълбоко. И точно така се случи!

Любовта винаги побеждава

Елеонора и Кристиян останаха заедно, още по-щастливи и влюбени, те направиха всичко възможно, за да съхранят отношенията си след края на предаването. Но това не е всичко - Крис реши да предприеме изключително важна стъпка - предложи брак на Нора, а тя не се поколеба и за миг с нейното "Да!". Двамата влюбени официално са сгодени.

Всичко най-интересно от предаването, което сте пропуснали - може да прочетете в рубриката ни "Ергенът 5"

Кастингът

Кастингът за шестия сезон на „Ергенът“ вече е отворен, а всяка дама, която копнее да изживее своята вълнуваща романтична приказка и да срещне истинската любов, може да попълни формата от ТУК.