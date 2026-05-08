"Как ще продължат отношенията в "Ергенът"? Коя жена би дала роза на мъж, който се държи по-зле от 4-годишния ми племенник?! Стояне, ти си миличък, но за някоя театрална школа в Пловдив, не за "Ергенът". Аз ако бях Илияна, щях да ти лепна един шамар!"

Епизод 11 на "Ергенът под лупа и муцунка" с Вики и Уиски е тук. В него ви очакват точни и сочни коментари на последните епизоди на най-романтиното риалити в ефира на bTV от бившата "ергенка" Виктория Асенова и нейното кученце Уиски.

"Стоян се опитва да манипулира страшно много Илияна. Сълзите й са, за да покаже, че страда за Стоян, а всъщност й е все тая!"

Такова е мнението на Виктория, която досега яростно защитаваше Стоян, но вече е на друго мнение. Според нея той може би има цял тефтер с възможни сценарии за реакции. И точно там си е записал кога да спори и кога да плаче. Дали е така - може би скоро ще го попита лично.

Развоят на събитията в предаването бе меко казано драматичен, а емоциите достигнаха точка на кипене, когато стана ясно, че ергенът Стоян Димов трябва да напусне. До този прецедент се стигна след като брокерът на недвижими имоти ясно заяви, че е влюбен в Илияна и желае само и единствено нейната жълта роза. С думите „Избирам да дам моята жълта роза на човек, който би ме видял и харесал заради самата мен, а не заради идеята за мен“, 24-годишната плевенчанка реши да продължи в предаването, борейки се за сърцето на Георги Гатев. Краят на напрежението в любовния триъгълник се оказа край и за участието на Стоян.

"Браво, Гатев, държиш се все по-добре! И най-важното - порязваш Алия!"

Вики коментира и визиите на момичетата на Церемонията с жълтата роза.

"Очаквах роклите на церемонията да са като на Мет Гала, но момичетата не бяха толкова атрактивни! Бяха като на поредния коктейл, където пият вода от кокос. Бъдете по-атрактивни, момичета! Кучето ми има повече дрехи от тях!"

Снимка: Евгений Милов

В последния епизод на "ергенът по длупа и муцунка" ще покажем и гардероба на Уиски. Досега всеки път, Вики и Уиски идват с тоалети, които се допълват един друг. С какво обаче ще ви изненадат накрая? издаваме само малко - ще имаме още един специален гост.

