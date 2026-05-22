Финалът на „Ергенът“ 5 не донесе само големи решения и обрати, а и думи, които зрителите ще помнят дълго. Любовни признания, разочарования и истини, казани без филтър – точно така приключи най-емоционалният сезон досега.

След като Марин избра Любомира на финала, двамата признаха, че животът извън предаването се е оказал по-различен от очакваното.

„Не съжалявам за нищо!“, каза Любомира след края на романтичното риалити.

Марин също беше пределно откровен за отношенията им: „Имаме много хубави отношения помежду си“.

Михаела преживя една от най-тежките развръзки във финала, след като Марин не избра нея. Въпреки разочарованието, тя запази достойнството си и му пожела щастие: „Пожелавам ти да бъдеш обичан и да обичаш истински. Надявам се да си направил правилния избор за себе си“.

Безспорно най-щастливият финал беше този на Крис и Елеонора. Двамата не само останаха заедно след предаването, но и се сгодиха официално на Бали. Мъжът, който вече официално не е ерген, каза едни от най-красивите думи на своята избраница:

„От златната роза до последната роза - Елеонора винаги ми е била първия избор.“

„Тя е човекът за мен!“

„Искам да прекарам остатъка от дните си с нея.“

„Усетих, че ще бъдеш жена, която ще промени живота ми. В момента не стоя пред теб като Крис от „Ергенът“, а като един мъж, който е сигурен в избора си. “

Историята на Стоян и Илияна премина през множество обрати, но след края на предаването двамата решиха да опитат отново.

„Имах различна представа за него и нашата връзка“, призна тя. „Не ме разочарова, винаги съм знаела, че мога да разчитам на него и би ми бил подкрепа, но по-скоро както приятели могат да разчитат един на друг, но не и като мъж и партньор.“

Снимка: Филип Станчев за bTV

При Георги Гатев и Румяна любовта не е продължила извън формата, но двамата са съхранили добрия тон.

„Аз мисля, че си направих правилния избор“, сподели участничката.

„Запазихме уважението помежду си“, споделиха те след финала. И именно това се превърна в една от най-зрелите развръзки в сезона.

Вижте повече от разговора с Румяна и Гатев в следващото видео.



