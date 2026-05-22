Първата приказка с щастлив край в „Ергенът“ вече е факт. Кристиян и Елеонора доказаха, че предаването не е просто телевизионен формат, а място, на което човек може да открие истинската любов. Двамата се сгодиха по време на романтична почивка в Бали, а Елеонора каза заветното „да“ сред красивата природа на екзотичния остров и по време на специална вечеря под открито небе.

Всяка жена мечтае за този незабравим момент и си представя идеалната обстановка, атмосфера и тоалет. А за Елеонора всичко беше като от приказка – романтична вечеря, цветна украса, приказна локация и мъж, готов да прекара остатъка от живота си с нея.

Роклята на Елеонора

За специалния повод Елеонора бе избрала впечатляваща рокля на българския бранд Amarine, изработена по индивидуални размери. Моделът е в мек телесен нюанс, който прекрасно подчертава тена на 35-годишната пловдивчанка. Роклята е с дължина до земята, дълбока цепка и ефирен шлейф. Изработена е от тюл и ръчно пришити пайети, а акцентът пада върху горната част – вграден корсет и чашки, декорирани с камъни.

Снимка: Инстаграм

Цената на дизайнерския тоалет е 2350 евро.

Перфектното допълнение към визията са златните сандали на висок ток, които Елеонора комбинира с роклята. Естественият грим в натурални тонове и леко прибраната на опашка коса завършваха изисканата ѝ балийска визия.

Снимка: Инстаграм

Ето какво споделиха двамата на финала

"Голям ден настъпи - ето го, пръстенът, е в мен. Страхотно приключение беше в Шри Ланка - от златна роза до последна първа роза. Елеонора винаги ми е била първият избор. И съм се придържал към него, защото съм я усещал, че тя е моят човек. Да бъде моята жена до края на живота ми!" - Крис

"Нас какво ни интересуват хората? Няма как да ги заблуждаваме, защото няма плюс за нас в това. Ние си живеем нашето щастие така, както го намираме за правилно." - Елеонора

Крис взе решението да предложи брак на Елеонора, искайки тя да е с него в добри и лоши начинания. Признават, че след предаването са имали кризи, но са ги преодолели.

Кастингът

Кастингът за шестия сезон на „Ергенът“ вече е отворен, а всяка дама, която копнее да изживее своята вълнуваща романтична приказка и да срещне истинската любов, може да попълни формата от ТУК.

Мартин Николов – Елвиса ще посрещне отново всички участници от финалния епизод на „Ергенът“ в следващите дни в ефира на „Преди обед“. Гледайте ги и на сайта Ladyzone.bg в рубриката "Ергенът - сезон 2026".

Вижте повече за годежа на Крис и Елеонора във видеото: