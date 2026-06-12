Маги Джанаварова е добре позната на българската публика с таланта си – тя е харизматичен изпълнител, който владее музиката с лекота. А с гласа си умее да достига до сърцата на хората по неповторим и вдъхновяващ начин.

След период на лични и творчески промени, Маги Джанаварова отново е готова да зарадва своите почитатели. Преди три дни тя представи новия си сингъл, носещ любопитното и смело заглавие „Лудост“. Песента бележи нов етап в кариерата на изпълнителката и е символ на вътрешната трансформация, през която е преминала през последните години.

„Лудост“ е емоционален разказ за битките със собствените страхове, съмнения и предизвикателства по пътя към себеопознаването. Тя е за всеки, който се лута в житейския си път и минава през най-различни вътрешни промени“, написа самата певица в социалните мрежи, споделяйки новото си парче.

За отрицателно време песента набра огромна популярност, а Маги побърза да сподели колко щастлива е от този факт. „Лудост“ вече трети ден е номер 1 в hype класацията на YouTube, а аз не мога да си намеря място от вълнение." И не пропусна да благодари на феновете: „Нямате представа, какво означава това за мен!“

Освен на новите музикални проекти, Маги е отдадена и на грижите за дъщеря си Елизабет, която съвсем скоро ще навърши три години. Певицата често споделя кадри от семейните забавления или за да отбележи празнични моменти.

Не пропусна и 1 юни, като по случая публикува снимки от своето и от детсвото на Елизабет. А посланието ѝ бе ясно: „Може да запазим чистотата си като хора, само когато пазим детското в себе си и не се взимаме насериозно.“

Снимка: instagram/magidjanavarova

Припомняме, че Маги стана майка за пръв път на 35-годишна възраст. Оттогава насам тя нееднократно е признавала за огромната любов и позитивизъм, с които дъщеря ѝ я дарява ежедневно.

Във видеото - участието на Маги в подкста на Ladyzone „Малки разговори“: