Чарлийз Терон се оказа в центъра на оживени дискусии в социалните мрежи след появата си на парижката премиера на филма „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан. Вместо модния й избор, вниманието на феновете беше привлечено от видимо по-слабата й фигура, което предизвика многобройни коментари и спекулации за свалянето на килограми.

Носителката на „Оскар“ се появи на червения килим в елегантна рокля на Dior в бяло и черно с дантелени елементи, създадена от Джонатан Андерсън. Видеоклипове от събитието, на които Терон поздравява фенове и раздава автографи, бързо стана популярни онлайн.

Под кадрите се появиха множество реакции. Част от потребителите изразиха безпокойство, че актрисата изглежда прекалено слаба, като някои я определиха като „твърде кльощава“ или „изтощена“. Други започнаха да спекулират дали не е използвала медикаменти за отслабване от типа на GLP-1, включително Ozempic. Важно е да се отбележи, че няма никакви доказателства, че Чарлийз Терон е приемала подобни лекарства.

Снимка: Getty Images

Критики, но и защита от верни фенове

Наред с критичните коментари обаче много фенове защитиха актрисата. Според тях Терон винаги е била слаба, а с напредването на възрастта промените в телосложението са напълно естествени. Други припомниха, че през последните години тя участва във физически натоварващи продукции, включително филма „Apex“, за който е преминала сериозна подготовка по скално катерене и дори е получила няколко травми по време на снимките.

Снимка: Getty Images

В новия филм „Одисея“ Чарлийз Терон влиза в ролята на Калипсо и си партнира с Мат Деймън, Зендая, Ан Хатауей, Лупита Нионго, Том Холанд и Робърт Патинсън. Лентата е една от най-очакваните продукции на годината и е режисирана от носителя на „Оскар“ Кристофър Нолан.