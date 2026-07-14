Чарлийз Терон се оказа в центъра на оживени дискусии в социалните мрежи след появата си на парижката премиера на филма „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан. Вместо модния й избор, вниманието на феновете беше привлечено от видимо по-слабата й фигура, което предизвика многобройни коментари и спекулации за свалянето на килограми.

Носителката на „Оскар“ се появи на червения килим в елегантна рокля на Dior в бяло и черно с дантелени елементи, създадена от Джонатан Андерсън. Видеоклипове от събитието, на които Терон поздравява фенове и раздава автографи, бързо стана популярни онлайн.

Чарлийз Терон се появи без риза на премиерата на новия си филм (СНИМКИ)

Под кадрите се появиха множество реакции. Част от потребителите изразиха безпокойство, че актрисата изглежда прекалено слаба, като някои я определиха като „твърде кльощава“ или „изтощена“. Други започнаха да спекулират дали не е използвала медикаменти за отслабване от типа на GLP-1, включително Ozempic. Важно е да се отбележи, че няма никакви доказателства, че Чарлийз Терон е приемала подобни лекарства.

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Критики, но и защита от верни фенове 

Наред с критичните коментари обаче много фенове защитиха актрисата. Според тях Терон винаги е била слаба, а с напредването на възрастта промените в телосложението са напълно естествени. Други припомниха, че през последните години тя участва във физически натоварващи продукции, включително филма „Apex“, за който е преминала сериозна подготовка по скално катерене и дори е получила няколко травми по време на снимките.

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Чарлийз Терон проговори за убийството на баща си: Майка ми спаси и моя живот! (СНИМКИ)

В новия филм „Одисея“ Чарлийз Терон влиза в ролята на Калипсо и си партнира с Мат Деймън, Зендая, Ан Хатауей, Лупита Нионго, Том Холанд и Робърт Патинсън. Лентата е една от най-очакваните продукции на годината и е режисирана от носителя на „Оскар“ Кристофър Нолан.

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